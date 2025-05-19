Британія та ЄС домовилися про перезавантаження відносин після Brexit

Велика Британія та Євросоюз домовилися про історичне перезавантаження відносин після Brexit, досягнувши "пізнього прориву" під час нічних переговорів напередодні саміту в Лондоні в понеділок. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на коментарі офіційних осіб з обох сторін, передає УНН.

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За словами чиновників у Брюсселі, Велика Британія погодилася відкрити свої рибальські води для суден ЄС ще на 12 років — крок, який, ймовірно, буде розкритиковано в Лондоні опозиційною Консервативною партією.

Натомість прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер забезпечив укладення ветеринарної угоди, яка значно скоротить бюрократичні перепони для британського сільського господарства та експорту рибної продукції до найбільшого на континенті ринку. Ця угода вважається одним із ключових економічних здобутків у межах переговорів про "перезавантаження".

Троє дипломатів ЄС підтвердили, що Брюссель відмовився від вимоги пов’язати терміни агропродовольчої угоди з угодою щодо рибальства, тоді як британські чиновники підтвердили, що угоди за обома пунктами досягнуто.

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Обидві сторони вели напружені нічні перемовини щодо ключових деталей оновлення відносин, зокрема з питань рибальства, торгівлі продуктами харчування, а також формулювання щодо запропонованої схеми мобільності молоді.

Стармер наполягав на тому, що сторони мають продовжити обговорення цієї ініціативи, замість того щоб ухвалювати конкретні зобов’язання під час лондонського саміту.

Минулої ночі було досягнуто "пізнього прориву" — заявив один із британських чиновників.

У понеділок зранку посли 27 держав-членів ЄС зібралися для остаточного затвердження пакету домовленостей, у той час як керівники європейських інституцій прямували до Лондона для офіційного погодження угоди.

За словами дипломатів ЄС, обидві сторони погодилися з тим, що вони "мають прагнути" до створення схеми мобільності молоді, залишивши обговорення деталей на наступні місяці.

Стармер наголосив, що ця схема майбутніх відносин не є "вільним пересуванням" у розуміння повного відкриття кордонів і що він дотримується своїх червоних ліній у переговорах, які виключають повернення до єдиного ринку або митного союзу.

Переговори передували саміту в Ланкастер-хаусі, запланованому на сьогодні. На саміті обидві сторони підпишуть угоду про партнерство у сфері безпеки й оборони — головну складову "оновлених відносин".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує укласти нову угоду з Європейським Союзом, яка зміцнить партнерство між сторонами після Brexit та спростить торгівлю окремими категоріями харчових продуктів.