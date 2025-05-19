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Великобритания и ЕС договорились о перезагрузке отношений после Brexit

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Великобритания и ЕС договорились о перезагрузке отношений после Brexit. Лондон откроет рыболовные воды для судов ЕС на 12 лет, а британский экспорт получит преимущества.

Великобритания и ЕС договорились о перезагрузке отношений после Brexit

Великобритания и Евросоюз договорились об исторической перезагрузке отношений после Brexit, достигнув "позднего прорыва" во время ночных переговоров накануне саммита в Лондоне в понедельник. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на комментарии официальных лиц с обеих сторон, передает УНН.

Детали

По словам чиновников в Брюсселе, Великобритания согласилась открыть свои рыболовные воды для судов ЕС еще на 12 лет — шаг, который, вероятно, будет раскритикован в Лондоне оппозиционной Консервативной партией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер обеспечил заключение ветеринарного соглашения, которое значительно сократит бюрократические препоны для британского сельского хозяйства и экспорта рыбной продукции на крупнейший на континенте рынок. Это соглашение считается одним из ключевых экономических достижений в рамках переговоров о "перезагрузке".

Трое дипломатов ЕС подтвердили, что Брюссель отказался от требования связать сроки агропродовольственного соглашения с соглашением по рыболовству, в то время как британские чиновники подтвердили, что соглашения по обоим пунктам достигнуты.

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Обе стороны вели напряженные ночные переговоры по ключевым деталям обновления отношений, в частности по вопросам рыболовства, торговли продуктами питания, а также формулировки по предложенной схеме мобильности молодежи.

Стармер настаивал на том, что стороны должны продолжить обсуждение этой инициативы, вместо того чтобы принимать конкретные обязательства во время лондонского саммита.

Прошлой ночью был достигнут "поздний прорыв" 

— заявил один из британских чиновников.

В понедельник утром послы 27 государств-членов ЕС собрались для окончательного утверждения пакета договоренностей, в то время как руководители европейских институций направлялись в Лондон для официального согласования соглашения.

По словам дипломатов ЕС, обе стороны согласились с тем, что они "должны стремиться" к созданию схемы мобильности молодежи, оставив обсуждение деталей на следующие месяцы.

Стармер подчеркнул, что эта схема будущих отношений не является "свободным передвижением" в понимании полного открытия границ и что он придерживается своих красных линий в переговорах, которые исключают возвращение к единому рынку или таможенному союзу.

Переговоры предшествовали саммиту в Ланкастер-хаусе, запланированному на сегодня. На саммите обе стороны подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны — главную составляющую "обновленных отношений".

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует заключить новое соглашение с Европейским Союзом, которое укрепит партнерство между сторонами после Brexit и упростит торговлю отдельными категориями пищевых продуктов. 

Лилия Набока

Лилия Набока

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