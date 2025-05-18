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Британія готує угоду з ЄС про спрощення торгівлі й пересування

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Кір Стармер планує зустріч з лідерами ЄС для перезавантаження відносин та укладення угоди, що полегшить торгівлю для британських виробників і покращить ситуацію з рахунками для родин.

Британія готує угоду з ЄС про спрощення торгівлі й пересування

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує наступного тижня укласти нову угоду з Європейським Союзом, яка зміцнить партнерство між сторонами після Brexit та спростить торгівлю окремими категоріями харчових продуктів. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Як пише інформагенція, в понеділок Стармер зустріне лідерів Європейського Союзу у Лондоні, щоб допомогти перезавантажити відносини з блоком. Водночас обидві сторони прагнутимуть домогтися прогресу в певних галузях, тоді як інші залишаться закритими.

Зазначається, що Британія вийшла з ЄС в 2020 році, проте Стармер намагається зміцнити зв'язки між найбільшим торговельним партнером країни відтоді, як його лівоцентристська Лейбористська партія перемогла на національних виборах минулого року.

В офісі прем'єра повідомили, що результатом Саміту стане угода, хоча подробиць небагато. Відомо лише те, що домовленість поліпшить ситуацію для британських виробників, які наразі стикаються з перевірками продукції або не можуть експортувати її (тобто спрощення торгівлі), а також полегшить становище родин, що стикаються з вищими рахунками та чергами під час поїздок.

Цього тижня прем'єр-міністр укладе ще одну угоду, яка відповідатиме національним інтересам цієї країни. Вона буде корисна для зростання, робочих місць, рахунків і наших кордонів

- йдеться в заяві офісу Стармера.

У п'ятницю Стармер висловив припущення про можливість укладення на саміті угоди з Європейським союзом про мобільність молоді.

Також опитування громадської думки показують, що Brexit стає дедалі непопулярнішим серед британського електорату, оскільки економіка останніми роками переживає не найкращі часи, а міжнародна торгівля є особливо слабким місцем.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі допустив можливість відправки військ в Україну. Він зробив заяву за підсумками зустрічі з колегами у Римі, але подробиць не повідомив.

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