Великобритания готовит соглашение с ЕС об упрощении торговли и передвижения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует на следующей неделе заключить новое соглашение с Европейским Союзом, которое укрепит партнерство между сторонами после Brexit и упростит торговлю отдельными категориями пищевых продуктов. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет информационное агентство, в понедельник Стармер встретится с лидерами Европейского Союза в Лондоне, чтобы помочь перезагрузить отношения с блоком. В то же время обе стороны будут стремиться добиться прогресса в определенных областях, в то время как другие останутся закрытыми.

Отмечается, что Британия вышла из ЕС в 2020 году, однако Стармер пытается укрепить связи между крупнейшим торговым партнером страны с тех пор, как его левоцентристская Лейбористская партия победила на национальных выборах в прошлом году.

В офисе премьера сообщили, что результатом саммита станет соглашение, хотя подробностей немного. Известно лишь то, что договоренность улучшит ситуацию для британских производителей, которые в настоящее время сталкиваются с проверками продукции или не могут экспортировать ее (то есть упрощение торговли), а также облегчит положение семей, сталкивающихся с более высокими счетами и очередями во время поездок.

На этой неделе премьер-министр заключит еще одно соглашение, которое будет соответствовать национальным интересам этой страны. Оно будет полезно для роста, рабочих мест, счетов и наших границ - говорится в заявлении офиса Стармера.

В пятницу Стармер высказал предположение о возможности заключения на саммите соглашения с Европейским союзом о мобильности молодежи.

Также опросы общественного мнения показывают, что Brexit становится все более непопулярным среди британского электората, поскольку экономика в последние годы переживает не лучшие времена, а международная торговля является особенно слабым местом.

Напомним

Министр обороны Великобритании Джон Хили допустил возможность отправки войск в Украину. Он сделал заявление по итогам встречи с коллегами в Риме, но подробностей не сообщил.

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