Країни ЄС погодили створення оборонного фонду обсягом 150 мільярдів євро – Reuters

Країни Європейського Союзу попередньо схвалили ініціативу створення оборонного фонду під назвою SAFE (Security Assistance for Europe) на суму 150 млрд євро (168,3 млрд доларів США). Про це з посиланням на дипломатичне джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомив європейський дипломат, план передбачає спільні запозичення для фінансування оборонних проєктів у країнах-членах ЄС, а також у партнерських державах, зокрема, в Україні. Фонд має посилити обороноздатність Європи та підтримати розвиток її збройової промисловості.

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Доповнення

Європейський оборонний фонд (EDF) є основним інструментом ЄС для підтримки співпраці в галузі оборонних досліджень і розробок. Його бюджет становить 7,3 мільярда євро на 2021-2027 роки. Фонд сприяє співпраці між компаніями всіх розмірів і науково-дослідними установами по всьому ЄС і Норвегії. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.

Окрім того, EDF сприяє трансформації і розширенню оборонної екосистеми ЄС, в основі якої лежить Схема оборонних інновацій ЄС (EUDIS).