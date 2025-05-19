Країни ЄС погодили створення оборонного фонду обсягом 150 мільярдів євро – Reuters
Київ • УНН
Країни ЄС попередньо схвалили створення фонду SAFE на 150 млрд євро для оборонних проєктів, включаючи підтримку України. Фонд має посилити обороноздатність Європи та збройову промисловість.
Країни Європейського Союзу попередньо схвалили ініціативу створення оборонного фонду під назвою SAFE (Security Assistance for Europe) на суму 150 млрд євро (168,3 млрд доларів США). Про це з посиланням на дипломатичне джерело повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як повідомив європейський дипломат, план передбачає спільні запозичення для фінансування оборонних проєктів у країнах-членах ЄС, а також у партнерських державах, зокрема, в Україні. Фонд має посилити обороноздатність Європи та підтримати розвиток її збройової промисловості.
У ЄС інвестують 910 млн євро в оборону, уперше до проєктів можуть залучати Україну30.04.25, 16:00 • 6145 переглядiв
Доповнення
Європейський оборонний фонд (EDF) є основним інструментом ЄС для підтримки співпраці в галузі оборонних досліджень і розробок. Його бюджет становить 7,3 мільярда євро на 2021-2027 роки. Фонд сприяє співпраці між компаніями всіх розмірів і науково-дослідними установами по всьому ЄС і Норвегії. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.
Окрім того, EDF сприяє трансформації і розширенню оборонної екосистеми ЄС, в основі якої лежить Схема оборонних інновацій ЄС (EUDIS).