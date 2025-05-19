Страны ЕС согласовали создание оборонного фонда объемом 150 миллиардов евро – Reuters

Страны Европейского Союза предварительно одобрили инициативу создания оборонного фонда под названием SAFE (Security Assistance for Europe) на сумму 150 млрд евро (168,3 млрд долларов США). Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщил европейский дипломат, план предусматривает совместные заимствования для финансирования оборонных проектов в странах-членах ЕС, а также в партнерских государствах, в частности, в Украине. Фонд должен усилить обороноспособность Европы и поддержать развитие ее оружейной промышленности.

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Дополнение

Европейский оборонный фонд (EDF) является основным инструментом ЕС для поддержки сотрудничества в области оборонных исследований и разработок. Его бюджет составляет 7,3 миллиарда евро на 2021-2027 годы. Фонд способствует сотрудничеству между компаниями всех размеров и научно-исследовательскими учреждениями по всему ЕС и Норвегии. К фонду смогут присоединиться страны вне ЕС, такие как Украина.

Кроме того, EDF способствует трансформации и расширению оборонной экосистемы ЕС, в основе которой лежит Схема оборонных инноваций ЕС (EUDIS).