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Страны ЕС согласовали создание оборонного фонда объемом 150 миллиардов евро – Reuters

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Страны ЕС предварительно одобрили создание фонда SAFE на 150 млрд евро для оборонных проектов, включая поддержку Украины. Фонд должен усилить обороноспособность Европы и оружейную промышленность.

Страны ЕС согласовали создание оборонного фонда объемом 150 миллиардов евро – Reuters

Страны Европейского Союза предварительно одобрили инициативу создания оборонного фонда под названием SAFE (Security Assistance for Europe) на сумму 150 млрд евро (168,3 млрд долларов США). Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщил европейский дипломат, план предусматривает совместные заимствования для финансирования оборонных проектов в странах-членах ЕС, а также в партнерских государствах, в частности, в Украине. Фонд должен усилить обороноспособность Европы и поддержать развитие ее оружейной промышленности.

В ЕС инвестируют 910 млн евро в оборону, впервые к проектам могут привлекать Украину30.04.25, 16:00 • 6141 просмотр

Дополнение

Европейский оборонный фонд (EDF) является основным инструментом ЕС для поддержки сотрудничества в области оборонных исследований и разработок. Его бюджет составляет 7,3 миллиарда евро на 2021-2027 годы. Фонд способствует сотрудничеству между компаниями всех размеров и научно-исследовательскими учреждениями по всему ЕС и Норвегии. К фонду смогут присоединиться страны вне ЕС, такие как Украина.

Кроме того, EDF способствует трансформации и расширению оборонной экосистемы ЕС, в основе которой лежит Схема оборонных инноваций ЕС (EUDIS).

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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