Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) создано для эффективного управления арестованным имуществом, однако в последнее время стало объектом критики именно из-за своей неэффективности. Скандалы из-за промедления с поиском оценщиков и управляющих активов, в частности российско-белорусскими вагонами, показывают, что агентство начинает действовать только под давлением публичного внимания, пишет УНН.

Детали

АРМА неоднократно оказывалось в эпицентре скандалов из-за своей неэффективности. Одним из последних, который вызвал общественный резонанс, касается около 21 тысячи российско-белорусских вагонов, которые более двух лет простаивали без надлежащего управления. Как отметили эксперты, из-за такого бездействия агентства, государство потеряло миллионы, которые могло бы получить за счет передачи вагонов в управление.

Но как только эта история получила огласку, глава АРМА Елена Дума поспешила сообщить, что агентство выбрало управляющего для целых 436 вагонов из 21 тысячи.

Однако, такое заявление вызвало лишь еще большее возмущение среди общественности. Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Елена Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, предполагая возможные коррупционные мотивы и сотрудничество с врагом.

Похожая ситуация возникла и с другим арестованным активом - торговым центром "Флагман" в Ивано-Франковске. Этот объект передали в АРМА еще в октябре 2022 года, однако все доходы от его деятельности продолжали получать его российские владельцы. Лишь после резонанса в СМИ агентство объявило конкурс на управление ТЦ.

Проблема заключается в том, что агентство часто реагирует только после давления общественности и огласки в медиа. Возникает вопрос: почему АРМА не выполняет свои обязанности должным образом с самого начала? Одной из главных причин, по мнению экспертов, являются возможные коррупционные мотивы. В частности, эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта заявил, что Агентство по розыску и менеджменту активов - это инструмент "коррупции и хищения".

Более того, эксперты неоднократно указывали на то, что АРМА неэффективно использует активы, которые могли бы быть полезными для государства, особенно в условиях войны. Например, арестованные санатории могли бы использоваться для реабилитации раненых военных или предоставлять приют переселенцам. В то же время тяжелая техника, такая как экскаваторы и бульдозеры, могла бы способствовать укреплению оборонительных рубежей или восстановлению инфраструктуры, но вместо этого простаивает без использования.

Анализируя ситуацию, становится понятно, что ключевая проблема АРМА заключается в непрозрачности и неэффективности. На это указали и члены общественного совета при АРМА, которые на днях именно поэтому сложили свои полномочия.

То, что АРМА работает преимущественно под давлением общества, свидетельствует, скорее всего, о системных проблемах в ее работе. Если эти недостатки не будут исправлены, агентство рискует окончательно потерять доверие граждан и государственных институтов.