"Без меня не решишь": на Волыни задержали правоохранителя, требовавшего у военного 200 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 160 просмотра

На Волыни правоохранитель требовал 200 тысяч гривен у военнослужащего за его перевод в тыловое подразделение. Подозреваемого задержали после последнего перевода 100 тысяч гривен, ему грозит до 8 лет заключения.

"Без меня не решишь": на Волыни задержали правоохранителя, требовавшего у военного 200 тыс. гривен
Фото: Государственное бюро расследований

На Волыни правоохранитель требовал 200 тысяч гривен у военнослужащего за обещание повлиять на вопрос его перевода из зоны боевых действий в тыловое подразделение. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований, передает УНН.

Детали

Как установили следователи, первый заместитель начальника одного из отделов узнал, что военный хочет сменить место прохождения службы. Мужчина, по данным следствия, стремился перевестись из подразделения, выполняющего боевые задачи, в часть в Волынской области.

После этого чиновник заявил, что может "посодействовать" такому переводу. Отдельно он озвучивал и еще одно обещание: помочь в дальнейшем получении статуса "ограниченно годный". Таким образом, подозреваемый пытался создать у военнослужащего впечатление, что без его личного содействия дело не сдвинется с мертвой точки.

За свои "услуги" правоохранитель требовал взятку в размере 200 тыс. гривен. При этом он настаивал: самостоятельно военный не сможет уладить вопрос перевода.

Отдельное внимание следователи обратили на способ получения средств. Деньги у мужчины перечислялись не одним платежом, а несколькими частями. Кроме того, переводы должны были поступать на разные банковские счета. Такая схема, по логике расследования, могла использоваться для усложнения отслеживания движения средств и разграничения отдельных эпизодов передачи денег.

Правоохранители задержали подозреваемого после последнего перевода средств в сумме 100 тыс. гривен. Именно этот эпизод стал основанием для процессуальных действий в рамках уголовного производства.

Сейчас детали относительно других переводов, а также роль возможных посредников или лиц, которые могли предоставлять счета или помогать с организацией платежей, выясняются. Следователи проверяют, идет ли речь об единичном случае, или же подозреваемый связан еще с несколькими эпизодами вымогательства.

Сейчас должностному лицу инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам подозреваемый чиновник сейчас под домашним арестом. 

Напомним

Несколько ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Госпогранслужбы и действующему должностному лицу ГПСУ. Их разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению границы.

Александра Василенко

