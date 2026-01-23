“Без мене не вирішиш”: на Волині затримали правоохоронця, що вимагав у військового 200 тис. гривень

Фото: Державне бюро розслідувань

На Волині правоохоронець вимагав 200 тисяч гривень у військовослужбовця за обіцянку вплинути на питання його переведення із зони бойових дій до тилового підрозділу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Як встановили слідчі, перший заступник начальника одного з відділів дізнався, що військовий хоче змінити місце проходження служби. Чоловік, за даними слідства, прагнув перевестись з підрозділу, який виконує бойові завдання, до частини у Волинській області.

Після цього посадовець заявив, що може "посприяти" такому переведенню. Окремо він озвучував і ще одну обіцянку: допомогти в подальшому отриманні статусу "обмежено придатний". Таким чином, підозрюваний намагався створити у військовослужбовця враження, що його особистого сприяння справа не зрушить з мертвої точки.

За свої "послуги" правоохоронець вимагав хабар у розмірі 200 тис. гривень. При цьому він наполягав: самостійно військовий не зможе владнати питання переведення.

Окрему увагу слідчі звернули на спосіб отримання коштів. Гроші у чоловіка перераховувати не одним платежем, а кількома частинами. Крім того, перекази мали надходити на різні банківські рахунки. Така схема, за логікою розслідування, могла використовуватись для ускладнення відстеження руху коштів і розмежування окремих епізодів передачі грошей.

Правоохоронці затримали підозрюваного після останнього переказу коштів у сумі 100 тис. гривень. Саме цей епізод став підставою для процесуальних дій у межах кримінального провадження.

Наразі деталі щодо інших переказів, а також роль можливих посередників або осіб, які могли надавати рахунки чи допомагати з організацією платежів, з’ясовуються. Слідчі перевіряють, чи йдеться про одиничний випадок, або ж підозрюваний пов'язаний ще з кількома епізодами вимагання.

Наразі посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам підозрюваний посадовець зараз під домашнім арештом.

Нагадаємо

