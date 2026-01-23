$43.170.01
Ексклюзив
11:40 • 1982 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 5312 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 16741 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 49026 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 29660 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 29819 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 28258 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 27222 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 51887 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 62330 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Публікації
Ексклюзиви
“Без мене не вирішиш”: на Волині затримали правоохоронця, що вимагав у військового 200 тис. гривень

Київ • УНН

 • 82 перегляди

На Волині правоохоронець вимагав 200 тисяч гривень у військовослужбовця за його переведення до тилового підрозділу. Підозрюваного затримали після останнього переказу 100 тисяч гривень, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

“Без мене не вирішиш”: на Волині затримали правоохоронця, що вимагав у військового 200 тис. гривень
Фото: Державне бюро розслідувань

На Волині правоохоронець вимагав 200 тисяч гривень у військовослужбовця за обіцянку вплинути на питання його переведення із зони бойових дій до тилового підрозділу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Як встановили слідчі, перший заступник начальника одного з відділів дізнався, що військовий хоче змінити місце проходження служби. Чоловік, за даними слідства, прагнув перевестись з підрозділу, який виконує бойові завдання, до частини у Волинській області.

Після цього посадовець заявив, що може "посприяти" такому переведенню. Окремо він озвучував і ще одну обіцянку: допомогти в подальшому отриманні статусу "обмежено придатний". Таким чином, підозрюваний намагався створити у військовослужбовця враження, що його особистого сприяння справа не зрушить з мертвої точки.

За свої "послуги" правоохоронець вимагав хабар у розмірі 200 тис. гривень. При цьому він наполягав: самостійно військовий не зможе владнати питання переведення.

Окрему увагу слідчі звернули на спосіб отримання коштів. Гроші у чоловіка перераховувати не одним платежем, а кількома частинами. Крім того, перекази мали надходити на різні банківські рахунки. Така схема, за логікою розслідування, могла використовуватись для ускладнення відстеження руху коштів і розмежування окремих епізодів передачі грошей.

Правоохоронці затримали підозрюваного після останнього переказу коштів у сумі 100 тис. гривень. Саме цей епізод став підставою для процесуальних дій у межах кримінального провадження.

Наразі деталі щодо інших переказів, а також роль можливих посередників або осіб, які могли надавати рахунки чи допомагати з організацією платежів, з’ясовуються. Слідчі перевіряють, чи йдеться про одиничний випадок, або ж підозрюваний пов'язаний ще з кількома епізодами вимагання.

Наразі посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам підозрюваний посадовець зараз під домашнім арештом. 

Нагадаємо

Дещо раніше НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Держприкордонслужби та чинному посадовцю ДПСУ. Їх викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину кордону.

Олександра Василенко

