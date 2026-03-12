Бесплатное питание в школах - Лисовой озвучил детали миллиардной реформы

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал о расширении доступа детей к бесплатному горячему питанию в школах. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

По словам министра, бесплатное горячее питание в 2024-2025 учебном году получали 1,5 млн учеников, а в 2025–2026 году - 2 млн детей, в том числе ученики начальных классов во всех регионах и школьники 1-11 классов в прифронтовых областях.

Для этого государство последовательно увеличивает финансирование: 2 млрд гривен в 2024 году, более 7 млрд гривен в 2025 году и 14,4 млрд грн предусмотрено на 2026 год. С сентября 2026 года мы планируем расширить реформу и обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся, обучающихся очно или в смешанном формате - отметил Лисовой.

Он добавил, что в Украине модернизируется школьная инфраструктура.

Обновлено 1600 пищеблоков в учреждениях общего среднего образования, а проекты модернизации продолжаются в общинах по всей стране, в том числе и в прифронтовых регионах. Также создаем новые форматы организации питания, в частности фабрики-кухни, которые могут обеспечивать горячими блюдами десятки учебных заведений - говорится в заявлении.

Отдельным направлением работы МОН Лисовой назвал развитие профессиональных навыков поваров - по его словам, сегодня в школах их работает примерно 19 тысяч. Еще почти 9,5 тысяч из них уже прошли обучение и повышение квалификации в соответствии с новыми стандартами.

В то же время министр отметил, что реформа - это не только о кухнях, оборудовании или меню, это также о культуре питания.

Школа может научить детей простым вещам, которые имеют значительное влияние на здоровье: почему важно завтракать, как выглядит сбалансированный обед, почему стоит выбирать здоровую пищу. Для этого Министерство образования и науки совместно с Командой реформы школьного питания создают образовательные материалы - пособия, рекомендации, готовые идеи для уроков на тему здорового питания - для всех участников образовательного процесса. Потому что здоровые привычки не возникают сами собой - они формируются ежедневно под влиянием среды, в которой растет ребенок, поэтому школа может способствовать этому через обучение, внеклассные активности и диалог с родителями - заявил Лисовой.

