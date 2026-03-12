Бесплатное питание в школах - Лисовой озвучил детали миллиардной реформы

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
09:02 • 816 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 11320 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 26064 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 43439 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 44599 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 38089 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 41540 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 36584 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39514 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 35158 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
42%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Поражение российской дипломатии и ставка на террор стали главным итогом года после мирных инициатив в Джидде – Сибига11 марта, 23:20 • 21364 просмотра
Война в Иране угрожает европейской экономике ростом инфляции выше 3%11 марта, 23:42 • 6568 просмотра
Хакеры из Ирана заявили о проведении масштабной кибератаки на американскую медицинскую компанию Stryker12 марта, 00:00 • 11541 просмотра
Совбез ООН одобрил резолюцию с осуждением массированных атак Ирана на страны Персидского залива12 марта, 00:18 • 5218 просмотра
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк05:41 • 22280 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 33587 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 38526 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 42377 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 73593 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 78986 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Оксен Лисовой
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 30590 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 20352 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 20066 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 22101 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 34294 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Дипломатка
BFM TV

Бесплатное питание в школах - Лисовой озвучил детали миллиардной реформы

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Оксен Лисовой анонсировал бесплатное горячее питание для всех учащихся с 2026 года. На реализацию реформы в бюджете заложено более 14 миллиардов гривен.

Бесплатное питание в школах - Лисовой озвучил детали миллиардной реформы

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал о расширении доступа детей к бесплатному горячему питанию в школах. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

По словам министра, бесплатное горячее питание в 2024-2025 учебном году получали 1,5 млн учеников, а в 2025–2026 году - 2 млн детей, в том числе ученики начальных классов во всех регионах и школьники 1-11 классов в прифронтовых областях.

Для этого государство последовательно увеличивает финансирование: 2 млрд гривен в 2024 году, более 7 млрд гривен в 2025 году и 14,4 млрд грн предусмотрено на 2026 год. С сентября 2026 года мы планируем расширить реформу и обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся, обучающихся очно или в смешанном формате

- отметил Лисовой.

Он добавил, что в Украине модернизируется школьная инфраструктура.

Обновлено 1600 пищеблоков в учреждениях общего среднего образования, а проекты модернизации продолжаются в общинах по всей стране, в том числе и в прифронтовых регионах. Также создаем новые форматы организации питания, в частности фабрики-кухни, которые могут обеспечивать горячими блюдами десятки учебных заведений

- говорится в заявлении.

Отдельным направлением работы МОН Лисовой назвал развитие профессиональных навыков поваров - по его словам, сегодня в школах их работает примерно 19 тысяч. Еще почти 9,5 тысяч из них уже прошли обучение и повышение квалификации в соответствии с новыми стандартами.

В то же время министр отметил, что реформа - это не только о кухнях, оборудовании или меню, это также о культуре питания.

Школа может научить детей простым вещам, которые имеют значительное влияние на здоровье: почему важно завтракать, как выглядит сбалансированный обед, почему стоит выбирать здоровую пищу. Для этого Министерство образования и науки совместно с Командой реформы школьного питания создают образовательные материалы - пособия, рекомендации, готовые идеи для уроков на тему здорового питания - для всех участников образовательного процесса. Потому что здоровые привычки не возникают сами собой - они формируются ежедневно под влиянием среды, в которой растет ребенок, поэтому школа может способствовать этому через обучение, внеклассные активности и диалог с родителями

- заявил Лисовой.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила вместе с профильными министрами текущее состояние инфраструктуры и определила шаги для стабильной работы социальной сферы. Это касается медицинских учреждений, школ, социальных учреждений и мобильных кухонь.

Евгений Устименко

ОбществоОбразование
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Юлия Свириденко
Украина