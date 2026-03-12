Безплатне харчування в школах - Лісовий озвучив деталі мільярдної реформи

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про розширення доступу дітей до безплатного гарячого харчування в школах. Про це він повідомив в соцмережах, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, безплатне гаряче харчування в 2024-2025 навчальному році отримували 1,5 млн учнів, а у 2025–2026 році - 2 млн дітей, зокрема учні початкових класів у всіх регіонах та школярі 1-11 класів у прифронтових областях.

Для цього держава послідовно збільшує фінансування: 2 млрд гривень у 2024 році, понад 7 млрд гривень у 2025 році та 14,4 млрд грн передбачено на 2026 рік. З вересня 2026 року ми плануємо розширити реформу та забезпечити безплатним гарячим харчуванням усіх учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі - зазначив Лісовий.

Він додав, що в Україні модернізується шкільна інфраструктура.

Оновлено 1600 харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, а проєкти модернізації тривають у громадах по всій країні, зокрема і в прифронтових регіонах. Також створюємо нові формати організації харчування, зокрема фабрики-кухні, які можуть забезпечувати гарячими стравами десятки закладів освіти - йдеться в заяві.

Окремим напрямком роботи МОН Лісовий назвав розвиток професійних навичок кухарів - за його словами, сьогодні в школах їх працює приблизно 19 тисяч. Ще майже 9,5 тисяч з них уже пройшли навчання та підвищення кваліфікації відповідно до нових стандартів.

Водночас міністр зазначив, що реформа - це не лише про кухні, обладнання чи меню, це також про культуру харчування.

Школа може навчити дітей простих речей, які мають значний вплив на здоровʼя: чому важливо снідати, який вигляд має збалансований обід, чому варто обирати здорову їжу. Для цього Міністерство освіти і науки спільно з Командою реформи шкільного харчування створюють освітні матеріали - посібники, рекомендації, готові ідеї для уроків на тему здорового харчування - для всіх учасників освітнього процесу. Бо здорові звички не виникають самі собою - вони формуються щодня під впливом середовища, у якому зростає дитина, тож школа може сприяти цьому через навчання, позакласні активності та діалог із батьками - заявив Лісовий.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила разом з профільними міністрами поточний стан інфраструктури та визначила кроки для стабільної роботи соціальної сфери. Це стосується медичних закладів, шкіл, соціальних установ та мобільних кухонь.