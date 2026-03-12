$43.980.1150.930.10
Безплатне харчування в школах - Лісовий озвучив деталі мільярдної реформи

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Оксен Лісовий анонсував безплатне гаряче харчування для всіх учнів з 2026 року. На реалізацію реформи у бюджеті закладено понад 14 мільярдів гривень.

Безплатне харчування в школах - Лісовий озвучив деталі мільярдної реформи

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про розширення доступу дітей до безплатного гарячого харчування в школах. Про це він повідомив в соцмережах, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, безплатне гаряче харчування в 2024-2025 навчальному році отримували 1,5 млн учнів, а у 2025–2026 році - 2 млн дітей, зокрема учні початкових класів у всіх регіонах та школярі 1-11 класів у прифронтових областях.

Для цього держава послідовно збільшує фінансування: 2 млрд гривень у 2024 році, понад 7 млрд гривень у 2025 році та 14,4 млрд грн передбачено на 2026 рік. З вересня 2026 року ми плануємо розширити реформу та забезпечити безплатним гарячим харчуванням усіх учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі

- зазначив Лісовий.

Він додав, що в Україні модернізується шкільна інфраструктура.

Оновлено 1600 харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, а проєкти модернізації тривають у громадах по всій країні, зокрема і в прифронтових регіонах. Також створюємо нові формати організації харчування, зокрема фабрики-кухні, які можуть забезпечувати гарячими стравами десятки закладів освіти

- йдеться в заяві.

Окремим напрямком роботи МОН Лісовий назвав розвиток професійних навичок кухарів - за його словами, сьогодні в школах їх працює приблизно 19 тисяч. Ще майже 9,5 тисяч з них уже пройшли навчання та підвищення кваліфікації відповідно до нових стандартів.

Водночас міністр зазначив, що реформа - це не лише про кухні, обладнання чи меню, це також про культуру харчування.

Школа може навчити дітей простих речей, які мають значний вплив на здоровʼя: чому важливо снідати, який вигляд має збалансований обід, чому варто обирати здорову їжу. Для цього Міністерство освіти і науки спільно з Командою реформи шкільного харчування створюють освітні матеріали - посібники, рекомендації, готові ідеї для уроків на тему здорового харчування - для всіх учасників освітнього процесу. Бо здорові звички не виникають самі собою - вони формуються щодня під впливом середовища, у якому зростає дитина, тож школа може сприяти цьому через навчання, позакласні активності та діалог із батьками

- заявив Лісовий.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила разом з профільними міністрами поточний стан інфраструктури та визначила кроки для стабільної роботи соціальної сфери. Це стосується медичних закладів, шкіл, соціальних установ та мобільних кухонь.

Євген Устименко

СуспільствоОсвіта
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України
Юлія Свириденко
Україна