Беспилотный летательный аппарат движется на запад над севером Хмельницкой области

Обнаружены вражеские беспилотники, которые движутся на запад из центральной Украины в направлении Винницкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов из Кировоградской и Черкасской областей, которые направлялись на запад в направлении Винницкой области.