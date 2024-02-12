Безпілотний літальний апарат рухається на захід над північчю Хмельницької області
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили про виявлення російського безпілотного літального апарату, який рухався на захід у північній частині Хмельницької області.
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про виявлення безпілотного літального апарату (БпЛА) в північній частині Хмельницької області. За даними повітряних служб, БпЛА прямує на західний курс. Передає УНН.
У Вінницькій області зафіксовано рух ворожих безпілотників у західному напрямку12.02.24, 02:25 • 44039 переглядiв