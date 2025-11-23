Белка по кличке "Дейл" посетила пограничников в Серебрянском лесу

$42.150.00
48.520.00
ukenru
22 ноября, 17:42 • 22242 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 43141 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 30819 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 30891 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 27545 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 17730 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 19724 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 19675 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 21959 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28054 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
96%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Огонь унес жизни детей в Черкасской области: детали трагедии22 ноября, 21:28 • 12701 просмотра
Грэм: Трамп стремится к миру в Украине, подталкивая обе стороны к переговорамPhoto22 ноября, 22:32 • 3398 просмотра
Враг атаковал Днепропетровщину: в облцентре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие22 ноября, 22:59 • 12977 просмотра
Россия вывозит украинских школьников на Сахалин для ассимиляции - ЦНС23 ноября, 00:10 • 12601 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo05:53 • 20411 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 69290 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 52604 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 58529 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 65159 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 62091 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кир Стармер
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 15852 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 25592 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 28917 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 69312 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 48708 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Forbes
The Economist
Фильм

Белка по кличке "Дейл" посетила пограничников в Серебрянском лесу

Киев • УНН

 • 2430 просмотра

К украинским пограничникам в Серебрянском лесу пришла белка по кличке "Дейл". Зверек собрал орешки и оставил хорошее настроение.

Белка по кличке "Дейл" посетила пограничников в Серебрянском лесу

На позиции к украинским пограничникам пришла белка по кличке "Дейл". Об этом сообщает Госпогранслужба и публикует соответствующее видео, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что зверек пришел к защитникам в Серебрянском лесу.

Пушистая проверила, не грустят ли ребята, собрала свою "дань" из орешков – и оставила хорошее настроение

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Киевские спасатели устроили трех котят, найденных на месте пожара после российской атаки. Два котика и кошка теперь будут иметь семьи.

Кошачья спецоперация: ГУР эвакуировало котят с острова Змеиный26.11.24, 14:29 • 13994 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Животные
Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины