Белка по кличке "Дейл" посетила пограничников в Серебрянском лесу
Киев • УНН
К украинским пограничникам в Серебрянском лесу пришла белка по кличке "Дейл". Зверек собрал орешки и оставил хорошее настроение.
На позиции к украинским пограничникам пришла белка по кличке "Дейл". Об этом сообщает Госпогранслужба и публикует соответствующее видео, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что зверек пришел к защитникам в Серебрянском лесу.
Пушистая проверила, не грустят ли ребята, собрала свою "дань" из орешков – и оставила хорошее настроение
Напомним
Киевские спасатели устроили трех котят, найденных на месте пожара после российской атаки. Два котика и кошка теперь будут иметь семьи.
