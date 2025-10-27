Київські рятувальники знайшли домівки трьом кошенятам, врятованим з місця російського удару
Київ • УНН
Київські рятувальники влаштували трьох кошенят, знайдених на місці пожежі після російської атаки. Два котики і кішка тепер матимуть сім'ї.
Рятувальники Києва знайшли сім’ї для трьох кошенят, знайдених на місці пожежі, що виникла внаслідок російської атаки. Про це повідомили в ДСНС, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що тепер два котики і кішка матимуть сім’ї. Рятувальники подякували тим, хто доклався до збереження їхніх життів.
"Щиро радіємо за пухнастиків і цим прикладом заохочуємо завжди допомагати всім, хто опинився у біді й потребує підтримки", – йдеться в дописі ДСНС.
Нагадаємо
26 жовтня внаслідок нічної атаки рф на Київ постраждали 32 особи, з них семеро госпіталізовано, включаючи двох дітей. Троє мешканців столиці загинули.