Киевские спасатели нашли дома трем котятам, спасенным с места российского удара
Киев • УНН
Киевские спасатели пристроили трех котят, найденных на месте пожара после российской атаки. Два котика и кошка теперь будут иметь семьи.
Спасатели Киева нашли семьи для трех котят, найденных на месте пожара, возникшего в результате российской атаки. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что теперь два котика и кошка будут иметь семьи. Спасатели поблагодарили тех, кто приложил усилия к сохранению их жизней.
"Искренне радуемся за пушистиков и этим примером призываем всегда помогать всем, кто оказался в беде и нуждается в поддержке", – говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним
26 октября в результате ночной атаки РФ на Киев пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Трое жителей столицы погибли.