Білка на псевдо "Дейл" завітала до прикордонників у Серебрянському лісі
Київ • УНН
До українських прикордонників у Серебрянському лісі завітала білка на псевдо "Дейл". Звіренятко зібрало горішки та залишило гарний настрій.
На позиції до українських прикордонників прийшла білка на псевдо "Дейл". Про це повідомляє Держприкордонслужба і публікує відповідне відео, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що звірятко завітало до захисників у Серебрянському лісі.
Пухнаста перевірила, чи хлопці не сумують, зібрала свою "данину" з горішків – і залишила гарний настрій
Нагадаємо
Київські рятувальники влаштували трьох кошенят, знайдених на місці пожежі після російської атаки. Два котики і кішка тепер матимуть сім'ї.
Котяча спецоперація: ГУР евакуювало кошенят з острова Зміїний26.11.24, 14:29 • 13988 переглядiв