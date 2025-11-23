Білка на псевдо "Дейл" завітала до прикордонників у Серебрянському лісі

$42.150.00
22 листопада, 17:42 • 13728 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 24603 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 20727 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 21471 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 20686 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 15439 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 17894 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19127 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21456 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27500 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українські радники завтра працюватимуть у Швейцарії: Зеленський про переговори щодо мирного плану22 листопада, 18:29
Дрон ССО вперше збив у повітрі російський гелікоптер Мі-8: вражаючі кадри22 листопада, 18:50
Борис Джонсон назвав мирний план США та росії "повною зрадою України"22 листопада, 19:00
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12
Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші21:01
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихідних21 листопада, 18:00
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів 21 листопада, 17:13
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex21 листопада, 11:38
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу22 листопада, 08:13
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниці22 листопада, 07:49
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихідних21 листопада, 18:00
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцією21 листопада, 09:58
Білка на псевдо "Дейл" завітала до прикордонників у Серебрянському лісі

Київ • УНН

 • 426 перегляди

До українських прикордонників у Серебрянському лісі завітала білка на псевдо "Дейл". Звіренятко зібрало горішки та залишило гарний настрій.

Білка на псевдо "Дейл" завітала до прикордонників у Серебрянському лісі

На позиції до українських прикордонників прийшла білка на псевдо "Дейл". Про це повідомляє Держприкордонслужба і публікує відповідне відео, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що звірятко завітало до захисників у Серебрянському лісі.

Пухнаста перевірила, чи хлопці не сумують, зібрала свою "данину" з горішків – і залишила гарний настрій

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Київські рятувальники влаштували трьох кошенят, знайдених на місці пожежі після російської атаки. Два котики і кішка тепер матимуть сім'ї.

Котяча спецоперація: ГУР евакуювало кошенят з острова Зміїний26.11.24, 14:29 • 13988 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Тварини
Війна в Україні
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України