Білка на псевдо "Дейл" завітала до прикордонників у Серебрянському лісі

На позиції до українських прикордонників прийшла білка на псевдо "Дейл". Про це повідомляє Держприкордонслужба і публікує відповідне відео, інформує УНН.

Зазначається, що звірятко завітало до захисників у Серебрянському лісі.

Пухнаста перевірила, чи хлопці не сумують, зібрала свою "данину" з горішків – і залишила гарний настрій