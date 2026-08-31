БЭБ не смогло объяснить, почему считает авиализинг роялти, и прикрылось тайной следствия

Бюро экономической безопасности не предоставило ответы на вопросы УНН относительно оснований изменения подхода к налогообложению лизинга воздушных судов как роялти. Вместо объяснения правовой позиции в БЭБ сослались на тайну досудебного расследования. В то же время в Бюро подтвердили, что расследуют четыре уголовных производства по поводу авиализинга у нерезидентов Украины.

Как ранее сообщал УНН, БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн экспресс", из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга воздушных судов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолёты и вертолёты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи друг на друга, будто написаны "под копирку", легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учёта положений конкретной конвенции является как минимум спорным.

Следует отметить, что, согласно данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и лишь по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

БЭБ убеждает, что расследует 4 уголовных дела по поводу авиализинга

УНН обратился в Бюро экономической безопасности с запросом относительно уголовных производств, связанных с налогообложением операций по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины, открытых против украинских авиакомпаний.

Редакцию интересовало, сколько всего уголовных производств, которые расследует Бюро, связаны с авиализингом, сколько авиакомпаний в них фигурирует и на каких основаниях были открыты эти уголовные дела.

Кроме того, УНН спрашивал, известно ли следователям Бюро экономической безопасности о том, что авиакомпании, в отношении которых осуществляется досудебное расследование, успешно прошли налоговые проверки и у контролирующих органов не возникало вопросов относительно налогообложения лизинга воздушных судов.

Отдельно редакцию интересовало, на основании каких нормативных документов БЭБ решило, что за авиализинг украинские перевозчики должны платить роялти.

Однако ответов на поставленные в запросе вопросы редакция так и не получила. В БЭБ сослались на статью 222 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой сведения досудебного расследования могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора.

"В настоящее время предоставление разрешения на разглашение сведений досудебного расследования в уголовных производствах № 72025001220000026 от 22.05.2025, № 72025001220000001 от 08.01.2025, № 72024000220000003 от 06.02.2024 и № 72025001220000034 от 16.06.2025 не представляется возможным", – говорится в ответе БЭБ на запрос УНН.

Таким образом, Бюро отказалось раскрывать какую-либо информацию об уголовных делах, хотя редакция не просила предоставлять информацию о фигурантах или даже названия авиакомпаний, в отношении которых открыты уголовные дела.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, в уголовном производстве №72025001220000034 фигурируют авиакомпания "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Авиакомпания Константа".

Уголовное дело №72025001220000001, о котором упоминает БЭБ, открыто в отношении авиакомпании "Скайлайн экспресс", а производство №72024000220000003 – в отношении "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Кроме того, БЭБ расследует уголовное дело №72025001220000026 в отношении авиакомпании "Роза Ветров". В то же время о уголовном производстве №42025110000000326 в отношении авиакомпании "УРГА" правоохранители почему-то не сообщают, хотя, по данным редакции, оно также расследуется.

В БЭБ объяснили, что обнародование запрошенной журналистами информации может привести к преждевременному раскрытию предмета и направлений расследования, информации о лицах и компаниях, деятельность которых проверяется, материалов стороны обвинения и запланированных процессуальных действий.

"Разглашение таких сведений может негативно повлиять на полноту, объективность и эффективность досудебного расследования", — считают в Бюро.

БЭБ не объяснило, почему авиализинг — это роялти

В то же время в БЭБ так и не смогли объяснить, какой именно нормой законодательства руководствуется Бюро, когда рассматривает лизинговые платежи за пользование воздушными судами как роялти, и на чем основывается соответствующая правовая позиция правоохранительного органа.

Это интересно с учетом того, что налоговое законодательство в части лизинга не менялось десятилетиями, а правоохранительные органы не наделены правом самостоятельно менять толкование законодательства.

Ссылка на тайну следствия может объяснять отказ раскрывать конкретные доказательства, процессуальные действия или информацию о фигурантах производств. Однако она не дает ответа на более широкий вопрос о правовой трактовке операций, которую применяет БЭБ и которая непосредственно влияет на украинский авиационный бизнес.

В БЭБ также не смогли привести примеры успешной квалификации лизинговых платежей за воздушные суда как "роялти" начиная с 1991 года, что очевидно говорит об их отсутствии.

Почему возникла проблема с авиализингом

Вопрос принципиален для украинской авиационной отрасли, поскольку подавляющее большинство воздушных судов украинских перевозчиков не находится в их собственности, а эксплуатируется на условиях лизинга. По данным государственного реестра, которые ранее анализировал УНН, 86% воздушных судов украинских авиаперевозчиков находятся в аренде.

Ранее Министерство финансов в ответе на запрос УНН отметило, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. В Минфине отдельно напомнили о пункте 3.2 статьи 3 Налогового кодекса: если международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой, установлены иные правила, чем предусмотренные Кодексом, применяются правила международного договора.

Международные конвенции об избежании двойного налогообложения не предусматривают возможности налогообложения авиализинга как роялти.

В министерстве также заявили о готовности принять участие в разработке разъяснений по налогообложению таких операций.

Дискуссия вокруг налогообложения авиализинга уже давно вышла за рамки исключительно налоговой. Пока Минфин вырабатывает единый подход, а авиационный бизнес призывает государство устранить правовую неопределенность, БЭБ продолжает расследовать уголовные производства, но публично не объясняет, на каких правовых основаниях трактует авиализинг как роялти и требует от бизнеса уплаты дополнительных 15%.

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