Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
Балтийские компании разоблачены в заправке теневого флота РФ: расследование показало сотни незаконных операций - LRT

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Компании из Литвы, Латвии и Эстонии задействованы в масштабной схеме поставок топлива российскому теневому флоту, осуществив 286 заправочных операций. Эта деятельность является грубым нарушением санкционного режима, подрывая эффективность западных ограничений.

Балтийские компании разоблачены в заправке теневого флота РФ: расследование показало сотни незаконных операций - LRT

Несмотря на санкции ЕС и заявленную поддержку Украины, компании из Литвы, Латвии и Эстонии оказались в центре масштабной схемы поставок топлива российскому «теневому флоту». Об этом говорится в материале LRT, пишет УНН.

Детали

Расследование журналистов LRT, 15min, Eesti Ekspress и Neka personīga выявило, что в течение девяти месяцев – с июня 2024 по март 2025 года – два танкера-бункеровщика Rina и Zircone совершили 286 заправочных операций в Балтийском море, обслуживая по меньшей мере 177 судов, из которых 159 регулярно посещали российские порты.

Эксперты подчеркивают, что деятельность этих судов имеет все признаки поддержки российского «теневого флота» – системы кораблей, которые используются Москвой для обхода нефтяных санкций и сокрытия происхождения грузов. 

На момент поставки топлива по меньшей мере 20 танкеров, получивших заправку, были частью российской теневой флотилии 

– говорится в отчете расследователей.

По словам Петраса Катинаса из Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), такая деятельность является грубым нарушением санкционного режима: «Бункеровочные компании должны проводить строгую проверку контрагентов, вести прозрачную документацию и соблюдать все юридические стандарты. Иначе они становятся прямыми соучастниками в финансировании войны России», – подчеркнул эксперт.

Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2297 просмотров

Несмотря на то, что международное право допускает ограниченные исключения для заправочных судов, эти операции должны происходить под полным контролем регуляторов. Однако, как выяснили журналисты, компания Fast Bunkering, связанная с Rina и Zircone, продолжает вести бизнес практически без препятствий в водах ЕС.

Расследование также выявило связи ряда балтийских компаний с заправкой танкеров, принадлежащих РФ или аффилированным с ней фирмам, несмотря на публичные заявления правительств стран Балтии о полной изоляции Москвы.

ЕС готовит санкции против компаний, предоставлявших фальшивые флаги танкерам теневого флота рф - Bloomberg07.10.25, 16:29 • 4561 просмотр

Аналитики отмечают, что сложная структура собственности, частые изменения флагов судов и использование посредников позволяют российской нефти продолжать свой путь к мировым рынкам, фактически подрывая эффективность западных санкций.

Пока регуляторы пытаются наверстать упущенное, компании, действующие в водах ЕС, продолжают работать в «серой зоне». Эта ситуация демонстрирует, насколько трудно контролировать глобальные судоходные цепочки 

– заключают авторы расследования.

Несмотря на все более жесткий режим санкций, российский теневой флот остается мощным механизмом обхода ограничений, а операции в Балтийском море – очередным свидетельством того, как бизнес-интересы отдельных компаний могут поддерживать военную экономику Кремля.

Греческие танкеры отказываются от перевозок российской нефти после санкций Трампа27.10.25, 16:25 • 2248 просмотров

Степан Гафтко

