Балтийские компании разоблачены в заправке теневого флота РФ: расследование показало сотни незаконных операций - LRT

Несмотря на санкции ЕС и заявленную поддержку Украины, компании из Литвы, Латвии и Эстонии оказались в центре масштабной схемы поставок топлива российскому «теневому флоту». Об этом говорится в материале LRT, пишет УНН.

Расследование журналистов LRT, 15min, Eesti Ekspress и Neka personīga выявило, что в течение девяти месяцев – с июня 2024 по март 2025 года – два танкера-бункеровщика Rina и Zircone совершили 286 заправочных операций в Балтийском море, обслуживая по меньшей мере 177 судов, из которых 159 регулярно посещали российские порты.

Эксперты подчеркивают, что деятельность этих судов имеет все признаки поддержки российского «теневого флота» – системы кораблей, которые используются Москвой для обхода нефтяных санкций и сокрытия происхождения грузов.

На момент поставки топлива по меньшей мере 20 танкеров, получивших заправку, были частью российской теневой флотилии

По словам Петраса Катинаса из Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), такая деятельность является грубым нарушением санкционного режима: «Бункеровочные компании должны проводить строгую проверку контрагентов, вести прозрачную документацию и соблюдать все юридические стандарты. Иначе они становятся прямыми соучастниками в финансировании войны России», – подчеркнул эксперт.

Несмотря на то, что международное право допускает ограниченные исключения для заправочных судов, эти операции должны происходить под полным контролем регуляторов. Однако, как выяснили журналисты, компания Fast Bunkering, связанная с Rina и Zircone, продолжает вести бизнес практически без препятствий в водах ЕС.

Расследование также выявило связи ряда балтийских компаний с заправкой танкеров, принадлежащих РФ или аффилированным с ней фирмам, несмотря на публичные заявления правительств стран Балтии о полной изоляции Москвы.

Аналитики отмечают, что сложная структура собственности, частые изменения флагов судов и использование посредников позволяют российской нефти продолжать свой путь к мировым рынкам, фактически подрывая эффективность западных санкций.

Пока регуляторы пытаются наверстать упущенное, компании, действующие в водах ЕС, продолжают работать в «серой зоне». Эта ситуация демонстрирует, насколько трудно контролировать глобальные судоходные цепочки