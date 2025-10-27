Балтійські компанії викрито у заправці тіньового флоту рф: розслідування показало сотні незаконних операцій - LRT

$42.000.10
48.770.22
uk
Ексклюзив
14:34 • 11053 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 15060 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 27685 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 24885 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 30239 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 37551 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 40488 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36410 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34378 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28155 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 41726 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 41422 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 29953 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 19549 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 15933 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 16123 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 27682 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 91584 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 113011 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 129022 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Державний кордон України
Китай
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 19735 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 30173 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 41644 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 60112 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 82091 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Falcon 9

Балтійські компанії викрито у заправці тіньового флоту рф: розслідування показало сотні незаконних операцій - LRT

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Компанії з Литви, Латвії та Естонії задіяні у масштабній схемі постачання пального російському тіньовому флоту, здійснивши 286 заправних операцій. Ця діяльність є грубим порушенням санкційного режиму, підриваючи ефективність західних обмежень.

Балтійські компанії викрито у заправці тіньового флоту рф: розслідування показало сотні незаконних операцій - LRT

Попри санкції ЄС та заявлену підтримку України, компанії з Литви, Латвії та Естонії опинилися в центрі масштабної схеми постачання пального російському "тіньовому флоту". Про це йдеться у матеріалі LRT, пише УНН.

Деталі

Розслідування журналістів LRT, 15min, Eesti Ekspress та Neka personīga виявило, що протягом дев’яти місяців – з червня 2024 до березня 2025 року – два танкери-бункерувальники Rina та Zircone здійснили 286 заправних операцій у Балтійському морі, обслуговуючи щонайменше 177 суден, з яких 159 регулярно відвідували російські порти.

Експерти підкреслюють, що діяльність цих суден має всі ознаки підтримки російського "тіньового флоту" – системи кораблів, які використовуються москвою для обходу нафтових санкцій і приховування походження вантажів. 

На момент постачання палива щонайменше 20 танкерів, що отримали заправку, були частиною російської тіньової флотилії 

– йдеться у звіті розслідувачів.

За словами Петраса Катінаса з Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), така діяльність є грубим порушенням санкційного режиму: "Бункерувальні компанії мають проводити сувору перевірку контрагентів, вести прозору документацію та дотримуватися всіх юридичних стандартів. Інакше вони стають прямими співучасниками у фінансуванні війни Росії", – наголосив експерт.

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2295 переглядiв

Попри те, що міжнародне право допускає обмежені винятки для заправних суден, ці операції мають відбуватися під повним контролем регуляторів. Проте, як з’ясували журналісти, компанії Fast Bunkering, пов’язана з Rina і Zircone, продовжує вести бізнес практично без перешкод у водах ЄС.

Розслідування також виявило зв’язки низки балтійських компаній із заправкою танкерів, що належать рф або афілійованим із нею фірмам, попри публічні заяви урядів країн Балтії про повну ізоляцію москви.

ЄС готує санкції проти компаній, які надавали фальшиві прапори танкерам тіньового флоту рф - Bloomberg 07.10.25, 16:29 • 4561 перегляд

Аналітики зазначають, що складна структура власності, часті зміни прапорів суден і використання посередників дозволяють російській нафті продовжувати свій шлях до світових ринків, фактично підриваючи ефективність західних санкцій.

Поки регулятори намагаються наздогнати, компанії, які діють у водах ЄС, продовжують працювати у "сірій зоні". Ця ситуація демонструє, наскільки важко контролювати глобальні судноплавні ланцюги 

– підсумовують автори розслідування.

Попри дедалі жорсткіший режим санкцій, російський тіньовий флот залишається потужним механізмом обходу обмежень, а операції в Балтійському морі – черговим свідченням того, як бізнес-інтереси окремих компаній можуть підтримувати військову економіку кремля.

Грецькі танкери відмовляються від перевезень російської нафти після санкцій Трампа27.10.25, 16:25 • 1284 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Bloomberg
Латвія
Європейський Союз
Литва
Естонія
Україна