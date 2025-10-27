Балтійські компанії викрито у заправці тіньового флоту рф: розслідування показало сотні незаконних операцій - LRT

Попри санкції ЄС та заявлену підтримку України, компанії з Литви, Латвії та Естонії опинилися в центрі масштабної схеми постачання пального російському "тіньовому флоту". Про це йдеться у матеріалі LRT, пише УНН.

Деталі

Розслідування журналістів LRT, 15min, Eesti Ekspress та Neka personīga виявило, що протягом дев’яти місяців – з червня 2024 до березня 2025 року – два танкери-бункерувальники Rina та Zircone здійснили 286 заправних операцій у Балтійському морі, обслуговуючи щонайменше 177 суден, з яких 159 регулярно відвідували російські порти.

Експерти підкреслюють, що діяльність цих суден має всі ознаки підтримки російського "тіньового флоту" – системи кораблів, які використовуються москвою для обходу нафтових санкцій і приховування походження вантажів.

На момент постачання палива щонайменше 20 танкерів, що отримали заправку, були частиною російської тіньової флотилії – йдеться у звіті розслідувачів.

За словами Петраса Катінаса з Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), така діяльність є грубим порушенням санкційного режиму: "Бункерувальні компанії мають проводити сувору перевірку контрагентів, вести прозору документацію та дотримуватися всіх юридичних стандартів. Інакше вони стають прямими співучасниками у фінансуванні війни Росії", – наголосив експерт.

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters

Попри те, що міжнародне право допускає обмежені винятки для заправних суден, ці операції мають відбуватися під повним контролем регуляторів. Проте, як з’ясували журналісти, компанії Fast Bunkering, пов’язана з Rina і Zircone, продовжує вести бізнес практично без перешкод у водах ЄС.

Розслідування також виявило зв’язки низки балтійських компаній із заправкою танкерів, що належать рф або афілійованим із нею фірмам, попри публічні заяви урядів країн Балтії про повну ізоляцію москви.

ЄС готує санкції проти компаній, які надавали фальшиві прапори танкерам тіньового флоту рф - Bloomberg

Аналітики зазначають, що складна структура власності, часті зміни прапорів суден і використання посередників дозволяють російській нафті продовжувати свій шлях до світових ринків, фактично підриваючи ефективність західних санкцій.

Поки регулятори намагаються наздогнати, компанії, які діють у водах ЄС, продовжують працювати у "сірій зоні". Ця ситуація демонструє, наскільки важко контролювати глобальні судноплавні ланцюги – підсумовують автори розслідування.

Попри дедалі жорсткіший режим санкцій, російський тіньовий флот залишається потужним механізмом обходу обмежень, а операції в Балтійському морі – черговим свідченням того, як бізнес-інтереси окремих компаній можуть підтримувати військову економіку кремля.

Грецькі танкери відмовляються від перевезень російської нафти після санкцій Трампа