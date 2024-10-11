Байден и Шольц обсудили помощь Украине: что известно

Президент США Джон Байден накануне, 10 октября, созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден заявил о намерении продолжать наше тесное сотрудничество по поддержке защиты Украины от российской агрессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Белого дома.

Президент Джозеф Р. Байден-младший провел сегодня разговор с Канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент подчеркнул неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии - говорится в заявлении Белого дома.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 11 октября, планирует представить План победы канцлеру Германии Олафу Шольцу.

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