Байден и Шольц обсудили помощь Украине: что известно
Киев • УНН
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили продолжение тесного сотрудничества по поддержке защиты Украины от российской агрессии.
Президент США Джон Байден накануне, 10 октября, созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден заявил о намерении продолжать наше тесное сотрудничество по поддержке защиты Украины от российской агрессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Белого дома.
Президент Джозеф Р. Байден-младший провел сегодня разговор с Канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент подчеркнул неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 11 октября, планирует представить План победы канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон11 октября 2024, 02:37 • 75315 просмотров