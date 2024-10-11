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Байден та Шольц обговорили допомогу Україні: що відомо

Байден та Шольц обговорили допомогу Україні: що відомо

Київ • УНН

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Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони обговорили продовження тісної співпраці щодо підтримки захисту України від російської агресії.

Президент США Джон Байден напередодні, 10 жовтня, зідзвонився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Байден заявив про намір продовжувати нашу тісну співпрацю щодо підтримки захисту України від російської агресії. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву Білого дому. 

Президент Джозеф Р. Байден-молодший провів сьогодні розмову з Канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Президент підкреслив незмінну міцність американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати нашу тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії

- йдеться у заяві Білого дому.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в п’ятницю, 11 жовтня, планує представити План перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

Засідання "Рамштайну" на рівні лідерів відкладено на невизначений термін - Пентагон11.10.24, 05:37 • 108944 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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