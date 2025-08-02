Байден предупредил о «темных днях» для США

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден публично раскритиковал политику администрации Дональда Трампа, заявив, что демократия в стране переживает "темные дни", а нынешняя власть разрушает достижения его каденции. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

В четверг, 31 июля Джо Байден выступил с острой критикой действующей администрации Белого дома, предупредив об угрозах для верховенства права и гражданских прав в США. Речь прозвучала во время ежегодной конференции Национальной ассоциации адвокатов в Чикаго, где Байден обращался к более чем тысяче преимущественно темнокожих юристов.

Хотя Джо Байден прямо не упомянул имени Дональда Трампа в своем выступлении, его посыл был однозначно направлен именно на него.

Это нельзя приукрашивать. Это темные дни - подчеркнул он.

Экс-президент Соединенных Штатов обвинил действующую администрацию в попытке "стереть правду", а Конгресс - в бездействии. Байден также упомянул о задержании легальных иммигрантов и давлении на медиа и юридические компании, назвав действия властей "жестокими".

Представитель Белого дома Гаррисон Филдс в ответ заявил, что Байден - "последний, кто должен говорить об управлении страной", обвинив его в слабости и губительной политике.

Речь Байдена содержала личные воспоминания, исторические параллели и апелляции к его работе с темнокожими общинами. В завершение Байден призвал не терять веру в демократию.

"За Америку стоит бороться. Мы всегда выходили из кризиса сильнее, чем были", - сказал Байден.

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