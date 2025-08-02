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Байден попередив про "темні дні" для США

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Джо Байден публічно розкритикував адміністрацію Дональда Трампа, заявивши, що демократія в США переживає "темні дні". Екс-президент звинуватив чинну владу в руйнуванні його здобутків та загрозах верховенству права.

Байден попередив про "темні дні" для США

Екс-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден публічно розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що демократія в країні переживає "темні дні", а нинішня влада руйнує здобутки його каденції. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

У четвер, 31 липня Джо Байден виступив із гострою критикою чинної адміністрації Білого дому, попередивши про загрози для верховенства права та громадянських прав у США. Промова пролунала під час щорічної конференції Національної асоціації адвокатів у Чикаго, де Байден звертався до понад тисячі переважно темношкірих юристів.

Хоча Джо Байден прямо не згадав імені Дональда Трампа у своєму виступі, його посил був однозначно спрямований саме на нього.

Це не можна прикрашати. Це темні дні

- наголосив він.

Екс-президент Сполучених Штатів звинуватив чинну адміністрацію в намаганні "стерти правду", а Конгрес - у бездіяльності. Байден також згадав про затримання легальних іммігрантів і тиск на медіа та юридичні компанії, назвавши дії влади "жорстокими".

Речник Білого дому Гаррісон Філдс у відповідь заявив, що Байден - "останній, хто має говорити про керування країною", звинувативши його в слабкості та згубній політиці.

Промова Байдена містила особисті спогади, історичні паралелі та апеляції до його роботи з темношкірими громадами. На завершення Байден закликав не втрачати віру в демократію.

"За Америку варто боротися. Ми завжди виходили з кризи сильнішими, ніж були", - сказав Байден.

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Віта Зеленецька

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