Байден дал первое интервью после выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден дал свое первое телеинтервью CBS в воскресенье после выхода с президентских выборов, заявив, что его решение вытекает из желания увидеть избиение своего конкурента-республиканца Дональда Трампа, передает УНН.

Детали

В прошлом месяце Байден отказался от выборов на второй срок в Белом доме из-за растущего беспокойства относительно его возраста, здоровья и умственной остроты.

Что сказал Байден?

Во время короткого интервью CBS, записанного на прошлой неделе в Белом доме, Байден сказал, что столкнулся с давлением со стороны коллег-демократов относительно его шансов победить на следующих выборах в США.

"То, что произошло, заключается в том, что многие мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате подумали, что я собираюсь причинить им боль... и я волновался, что если я останусь в гонке, это будет тема, на которую вы будете брать у меня интервью", - сказал Байден.

Президент признал, что его выступление против Трампа на первых теледебатах в конце июня было неудачным, но подчеркнул, что с точки зрения здоровья у него "никаких серьезных проблем".

Трамп является "опасностью" для американской демократии

"Критически важным вопросом для меня все еще является - это не шутка - сохранение этой демократии", - сказал Байден.

"Я обязан перед страной сделать то, что является самым важным, что мы можем сделать, а это - мы должны, мы должны, мы должны победить Трампа".

Назвав кандидата от республиканцев "настоящей опасностью для безопасности США", Байден сказал, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти, если Трамп проиграет во второй раз.

Байден полностью поддерживает Харриса

Президент также пообещал настойчиво проводить кампанию за вице-президента Камалу Харрис, которая заменила его как кандидата от Демократической партии.

"Я собираюсь сделать все, что Камала думает, что могу сделать, чтобы помочь больше всего", - сказал он CBS.

Харрис сказала в субботу, что планирует обнародовать свои политические позиции на следующей неделе.

На прошлой неделе она объявила губернатора Миннесоты Тима Волца своим напарником в вице-президенты.

"Он мой тип, он настоящий, он умный, я знаю его несколько десятилетий. Я думаю, что это отличная команда", - сказал Байден CBS.

Согласно опросам New York Times и Siena College, обнародованным в субботу, Харрис опережает Трампа на четыре пункта в Пенсильвании и двух других ключевых меняющихся штатах, Висконсине и Мичигане.

Нова заява Байдена: президент США наголосив в інтерв’ю, що Трамп є "реальною загрозою" для США