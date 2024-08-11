Новое заявление Байдена: президент США подчеркнул в интервью, что Трамп является "реальной угрозой" для США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в интервью, которое транслировалось в воскресенье, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа является "реальной угрозой безопасности Америки".

Пишет УНН с ссылкой на CBS News и Le Figaro.

В телевизионном интервью, которое транслировалось в воскресенье на тв, президент США Джо Байден заявил, что его предшественник в Белом доме и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп представляет "реальную угрозу для безопасности Америки", если он будет избран 5 ноября.

Слушайте внимательно. Если он выиграет (...) эти выборы, посмотрите, что произойдет. Это опасно. Он представляет реальную угрозу для безопасности Америки - сказал 81-летний президент-демократ.

Напомним,

Джо Байден отказался от своей заявки на второй срок и передал полномочия своему вице-президенту Камале Харрис.

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