Байден відмовився від проведення передвиборних мітингів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Ймовірний кандидат в президенти США від демократів Джо Байден заявив, що відмовляється від проведення передвиборних мітингів аж до самих виборів в листопаді 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Цей крок, за словами політика пов'язаний з триваючою пандемією коронавірусу.
"Я маю намір прислухатися до порад лікаря, причому мова йде не тільки про моє здоров'я, а й про здоров'я всіх в країні. Це означає, що я не буду організовувати мітинги", - сказав він журналістам.
"Схоже, це - найдивніша передвиборна кампанія в новітній історії", - констатував 77-річний колишній віце-президент США.
Нагадаємо, Байден обійшов Трампа у передвиборчому рейтингу на 14%.