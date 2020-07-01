Байден відмовився від проведення передвиборних мітингів

Цей крок, за словами політика пов'язаний з триваючою пандемією коронавірусу.

"Я маю намір прислухатися до порад лікаря, причому мова йде не тільки про моє здоров'я, а й про здоров'я всіх в країні. Це означає, що я не буду організовувати мітинги", - сказав він журналістам.

"Схоже, це - найдивніша передвиборна кампанія в новітній історії", - констатував 77-річний колишній віце-президент США.

Нагадаємо, Байден обійшов Трампа у передвиборчому рейтингу на 14%.