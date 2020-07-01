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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 22927 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120393 просмотра

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Байден отказался от проведения предвыборных митингов

Байден отказался от проведения предвыборных митингов

Киев  •  УНН

 • 10967 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что отказывается от проведения предвыборных митингов вплоть до самых выборов в ноябре 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Этот шаг, по словам политика связан с продолжающейся пандемией коронавируса.

"Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", - сказал он журналистам.

"Похоже, это - самая странная предвыборная кампания в новейшей истории", - констатировал 77-летний бывший вице-президент США.

Напомним, Байден обошел Трампа в предвыборном рейтинге на 14%.

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