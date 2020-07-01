Байден отказался от проведения предвыборных митингов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что отказывается от проведения предвыборных митингов вплоть до самых выборов в ноябре 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Этот шаг, по словам политика связан с продолжающейся пандемией коронавируса.
"Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", - сказал он журналистам.
"Похоже, это - самая странная предвыборная кампания в новейшей истории", - констатировал 77-летний бывший вице-президент США.
Напомним, Байден обошел Трампа в предвыборном рейтинге на 14%.