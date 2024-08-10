Харрис уверенно обходит Трампа в трех ключевых штатах - NYT

Вице-президент США Камала Харрис опережает своего политического оппонента, 45-го президента Дональда Трампа в штатах Висконсин, Пенсильвания и Мичиган. Это так называемые шаткие штаты, которые обычно и определяют победителя выборов. Это показал новый опрос, проведенный по заказу The New York Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что кандидат в президенты США от демократов Харрис опережает республиканца Трампа на четыре процентных пункта во всех трех вышеупомянутых штатах и что голоса избирателей распределены одинаково. То есть 50% - за Харрис, а 46% - за Трампа.

Опрос проводился 5-9 августа в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Респондентами стали 1973 избирателей в упомянутых штатах.

NYT пишет, что это один из первых высококачественных опросов, проведенных после того, как действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с избирательной гонки. Издание отмечает, что до этого республиканец Трамп имел небольшое преимущество над кандидатом от демократов.

Демократы сейчас имеют заметно более сильную позицию в этих трех шатких штатах, которые долгое время были ключевыми для побед или поражений партии. Тем не менее, результаты показывают уязвимые места Харрис. Избиратели отдают предпочтение Трампу, когда речь идет о том, кому они доверяют экономику и иммиграцию. Это вопросы, которые остаются основными в президентской гонке, - пишет NY

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