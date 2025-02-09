«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора
Киев • УНН
Соцсети переполнены мемами после проведения Нацотбора на Евровидение-2025. Особое внимание пользователи уделили образу ведущего Василия Байдака и его «свадебному» костюму.
Нацотбор на Евровидение-2025 стал источником многочисленных мемов и шуток, которые заполонили соцсети. Особое внимание привлек ведущий Василий Байдак, чей образ вызвал волну комментариев.
УНН собрал самые яркие шутки с Нацотбора.
В этом году Нацотбор Евровидения вызвал целый шквал шуток и мемов.
Начиная с костюмов и образов певцов;
и заканчивая «перформансом» Василия Байдака и Марии Ефросининой.
Не прошли мимо шуток Киевстар, Yasno и Укрпочта.
Последняя же, в шутку предлагала голосовать за Андрея Миколайчука с песней «Пойду утону».
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И все же, больше всего мемов украинцы уделили одному из ведущих Нацотбора Евровидения Василию Байдаку.
Его образ собрал немало шуток: «костюм, который батя на свадьбу надевал, а старший брат на выпускной».
Напомним
Группа Ziferblat с песней «Bird Of Pray» победила в национальном отборе песни-представительницы Украины на международном конкурсе «Евровидение-2025», который пройдет в мае в Швейцарии.