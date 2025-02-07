FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

Уже завтра состоится финал Национального отбора на Евровидение 2025. Сегодня мы рассмотрим эскизы образа артиста KHAYAT, над которым работает дизайнер и креативный директор FROLOV, Иван Фролов, передает УНН.

Для Андрея важен комплексный подход, чтобы визуальная составляющая команды была синхронизирована во всех планах, и это признак профессионализма, который мне импонирует. Главными акцентами созданных образов является утренняя заря, которая символизирует силу возрождения, и золотые струны, как символ единства и гармонии, - Иван Фролов журналу Elle.

Сам же певец KHAYAT говорит, что такая коллаборация "о единении музыки и моды":

"Мне приятно, что наши мировоззрения созвучны и мы имеем возможность создать что-то действительно особенное вместе. Сегодня сотрудничество KHAYAT и бренда FROLOV это не только о единении музыки и моды, а в первую очередь о цели репрезентации лучших сторон современной украинской культуры на мировой арене. Эти образы максимально точно отражают эстетику и вайб моего номера, визуально усиливая заложенные в нее смыслы".

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В 2023 году FROLOV одел почти всех звезд на Евровидении.

Платье Юлии Саниной заслуживает отдельного внимания.

Также он одел и Тину Кароль.

Образ от FROLOV также и выбирала Первая Леди Елена Зеленская, в частности на День Независимости она надела строгий брючный костюм.

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Интересно, что костюмы от FROLOV любят мировые звезды такие как: Сабрина Карпентер, JLO, Дамиано Давид из Måneskin, Beyonce, Рита Ора и другие.

Напомним

В субботу, 8 февраля, Украина выберет своего представителя на 69-м Песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в швейцарском Базеле. В финале Нацотбора будут соревноваться десять исполнителей, а фаворитом букмекеров пока является группа Ziferblat.