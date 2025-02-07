FROLOV створив образ для фіналіста нацвідбору Євробачення KHAYAT
Київ • УНН
Дизайнер Іван Фролов розробляє костюм для фіналіста нацвідбору Євробачення KHAYAT. Образ включатиме символи ранкової зорі та золотих струн, що відображають концепцію виступу артиста.
Вже завтра відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2025. Сьогодні ми роздивимось ескізи образу артиста KHAYAT, над яким працює дизайнер та креативний директор FROLOV, Іван Фролов, передає УНН.
Для Андрія важливий комплексний підхід, аби візуальна складова команди була синхронізована у всіх планах, і це ознака професійності, яка мені імпонує. Головними акцентами створених образів є ранішня зоря, яка символізує силу відродження, та золоті струни, як символ єдності та гармонії,
Сам ж співак KHAYAT каже, що така колаборація "про єднання музики і моди":
"Мені приємно, що наші світогляди співзвучні і ми маємо можливість створити щось дійсно особливе разом. Сьогодні співпраця KHAYAT та бренду FROLOV це не тільки про єднання музики і моди, а першочергово про мету репрезентації найліпших сторін сучасної української культури на світовій арені. Ці образи максимально влучно відображають естетику та вайб мого номеру, візуально підсилюючи закладені у неї сенси".
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У 2023 році FROLOV одягнув майже всіх зірок на Євробаченні.
Сукня Юлії Саніної заслуговує на окрему увагу.
Також він одягнув і Тіну Кароль.
Образ від FROLOV також і обирала Перша Леді Олена Зеленська, зокрема на День Незалежності вона одягнула строгий брючний костюм.
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Цікаво, що костюми від FROLOV полюбляють світові зірки такі як: Сабріна Карпентер, JLO, Даміано Давид з Måneskin, Beyonce, Ріта Ора та інші.
Нагадаємо
У суботу, 8 лютого, Україна обере свого представника на 69-му Пісенному конкурсі Євробачення, що пройде у швейцарському Базелі. У фіналі Нацвідбору змагатимуться десять виконавців, а фаворитом букмекерів наразі є гурт Ziferblat.