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15 березня, 19:03 • 139798 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 160321 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146116 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122114 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109151 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157528 перегляди

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FROLOV створив образ для фіналіста нацвідбору Євробачення KHAYAT

FROLOV створив образ для фіналіста нацвідбору Євробачення KHAYAT

Київ • УНН

 • 120013 перегляди

Дизайнер Іван Фролов розробляє костюм для фіналіста нацвідбору Євробачення KHAYAT. Образ включатиме символи ранкової зорі та золотих струн, що відображають концепцію виступу артиста.

Вже завтра відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2025. Сьогодні ми роздивимось ескізи образу артиста KHAYAT, над яким працює дизайнер та креативний директор FROLOV, Іван Фролов, передає УНН.

Для Андрія важливий комплексний підхід, аби візуальна складова команди була синхронізована у всіх планах, і це ознака професійності, яка мені імпонує. Головними акцентами створених образів є ранішня зоря, яка символізує силу відродження, та золоті струни, як символ єдності та гармонії,

- Іван Фролов журналу Elle.

Сам ж співак KHAYAT каже, що така колаборація "про єднання музики і моди":

"Мені приємно, що наші світогляди співзвучні і ми маємо можливість створити щось дійсно особливе разом. Сьогодні співпраця KHAYAT та бренду FROLOV це не тільки про єднання музики і моди, а першочергово про мету репрезентації найліпших сторін сучасної української культури на світовій арені. Ці образи максимально влучно відображають естетику та вайб мого номеру, візуально підсилюючи закладені у неї сенси".

Каньє Вест назвав "Греммі" нудною подією після скандалу з оголеною дружиною04.02.25, 09:57 • 129815 переглядiв

У 2023 році FROLOV одягнув майже всіх зірок на Євробаченні. 

Сукня Юлії Саніної заслуговує на окрему увагу.

Також він одягнув і Тіну Кароль.

Образ від FROLOV також і обирала Перша Леді Олена Зеленська, зокрема на День Незалежності вона одягнула строгий брючний костюм.

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Тиждень моди в Нью-Йорку: Pantone оголосив кольори та Marc Jacobs здивував показом07.02.25, 13:29 • 197354 перегляди

Цікаво, що костюми від FROLOV полюбляють  світові зірки такі як: Сабріна Карпентер, JLO, Даміано Давид з Måneskin, Beyonce, Ріта Ора та інші.

Нагадаємо 

У суботу, 8 лютого, Україна обере свого представника на 69-му Пісенному конкурсі Євробачення, що пройде у швейцарському Базелі. У фіналі Нацвідбору змагатимуться десять виконавців, а фаворитом букмекерів наразі є гурт Ziferblat.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоУНН Lite
shveitsariiaШвейцарія
niu-iorkНью-Йорк
ukrainaУкраїна
olena-zelenskaОлена Зеленська

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