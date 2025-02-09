"Байдака на Євробачення та Ісус на сцені": меми з Нацвідбору
Київ • УНН
Соцмережі переповнені мемами після проведення Нацвідбору на Євробачення-2025. Особливу увагу користувачі приділили образу ведучого Василя Байдака та його "весільному" костюму.
Нацвідбір на Євробачення-2025 став джерелом численних мемів і жартів, які заполонили соцмережі. Особливу увагу привернув ведучий Василь Байдак, чий образ викликав хвилю коментарів.
УНН зібрав найяскравіші жарти з Нацвідбору.
Цьогоріч Нацвідбір Євробачення спричинив цілий шквал жартів та мемів.
Починаючи з костюмів та образів співаків;
та закінчуючи "перформансом" Василя Байдака та Марії Єфросиніної.
Не пройшли повз жартів Київстар, Yasno та Укрпошта.
Остання ж, жартома пропонувала голосувати за Андрія Миколайчука з піснею "Піду втоплюся".
FROLOV створив образ для фіналіста нацвідбору Євробачення KHAYAT07.02.25, 18:21 • 120013 переглядiв
Та все ж, найбільше мемів українці приділили одному з ведучих Нацвідбору Євробачення Василю Байдаку.
Його образ зібрав чимало жартів: "костюм, який батя на весілля одягав, а старший брат на випускний".
Нагадаємо
Гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray" переміг у національному відборі пісні-представниці України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2025", що пройде в травні у Швейцарії.