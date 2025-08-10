Авиаудар по Запорожью: число пострадавших вновь возросло, аварийно-спасательные работы завершены
Киев • УНН
Аварийно-спасательные работы в Запорожье после вражеского авиаудара завершены. Пострадали 20 человек, один деблокирован из-под завалов, продолжаются восстановительные работы.
По состоянию на 22:00 аварийно-спасательные работы на месте вражеского авиаудара по Запорожью завершены. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение местного ГСЧС.
Детали
Отмечается, что сейчас продолжаются восстановительные работы коммунальных служб города.
В результате происшествия пострадали 20 человек, одного из них спасатели деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций. Количество пострадавших уточняется. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 гражданам
В ГСЧС уточнили, что к аварийно-поисковым работам был привлечен кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны). На месте происшествия работали соответствующие экстренные и коммунальные службы города. От ГУ ГСЧС к ликвидации последствий привлекалось 44 спасателя и 15 единиц техники.
Напомним
В воскресенье, 10 августа, российские оккупанты ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. В результате атаки пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие среди мирного населения.
В Офисе генерального прокурора (ОГП) уточнили, что в результате попадания двух управляемых авиационных бомб частично разрушено здание автовокзала и медицинского учреждения.
