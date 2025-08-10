Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих знов зросла, аварійно-рятувальні роботи завершено
Київ • УНН
Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі після ворожого авіаудару завершено. Постраждали 20 людей, одну деблоковано з-під завалів, тривають відновлювальні роботи.
Станом на 22:00 аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару по Запоріжжю завершені. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення місцевого ДСНС.
Деталі
Зазначається, що нині продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста.
Внаслідок події постраждали 20 людей, одну з них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій. Кількість постраждалих уточнюється. Психологи ДСНС надали допомогу 15 громадянам
У ДСНС уточнили, що до аварійно-пошукових робіт було залучено кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни). На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста. Від ГУ ДСНС до ліквідації наслідків залучалось 44 рятувальники та 15 одиниць техніки.
Нагадаємо
У неділю, 10 серпня, російські окупанти вдарили коригованою авіаційною бомбою по Запоріжжю. В результаті атаки постраждав об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення.
В Офісі генерального прокурора (ОГП) уточнили, що внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб частково зруйновано будівлю автовокзалу та медичного закладу.
