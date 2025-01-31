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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Киев  •  УНН

 • 18630 просмотра

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Аудит подтвердил серьезные проблемы в работе АРМА. Эксперты отмечают, что его выводы должны стать основой для перезагрузки агентства, а также подчеркивают ответственность руководства.

Результаты аудита Счетной палаты о деятельности АРМА подтвердили системные проблемы в работе агентства. В частности, аудиторы установили, что 80% постановлений о передаче активов в АРМА не выполнены, конкурсы на управляющих продолжаются годами, а государство за время полномасштабной войны могло потерять миллионы из-за неэффективного управления активами. На фоне этих неутешительных выводов эксперты отмечают, что ответственность за проваленные процессы должно нести руководство агентства, а сама система управления активами требует коренного реформирования, пишет УНН.

По данным аудиторов, главные проблемы работы агентства следующие:

  • несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; 
    • неполные данные об активах в реестре; 
      • неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования на этапе передачи-принятия активов.

        Эксперты отмечают необходимость изменений в АРМА

        Политический эксперт Виталий Кулик отметил, что отчет Счетной палаты должен стать основой не только для реформ, но и для расследования деятельности агентства.

        "Как по мне, то однозначно отчет должен быть предметом расследования, перезагрузки АРМА, не только в части фамилии руководителя, а в части, прежде всего, системы - как принимаются решения, как отчитывается, как общается АРМА со стейкхолдерами", - отметил в комментарии УНН эксперт.

        Политолог Сергей Шабовта указал, что АРМА изначально работает как непрозрачный механизм управления активами.

        "Ключевая проблема в том, что АРМА создавалась и описывалась нормативными документами таким образом, чтобы быть инструментом коррумпированных действий, скрывать реальные деньги, которые получались за то или иное имущество", - отметил в комментарии УНН эксперт.

        В антикоррупционной организации Transparency International также считают, что отчет Счетной палаты подтверждает необходимость реформирования агентства.

        "Отметим, что достаточно неутешительные для АРМА результаты аудита могут быть качественной основой для реформы Агентства, учитывая требования Ukraine Facility Plan", - заявили в организации.

        Результаты аудита в АРМА рассмотрели на антикоррупционном комитете Верховной Рады. Как отметили члены комитета, дискуссия с представителями агентства была откровенной, нардепы обратили внимание АРМА на проблемные вопросы, которые требуют доработки.

        Поэтому, очевидно, что без ответственности руководства и системных изменений, ситуация в АРМА останется без изменений, а активы и в дальнейшем будут простаивать, принося государству только убытки.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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