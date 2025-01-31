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Аудит в АРМА: експерти вимагають відповідальності Думи та змін у роботі агентства

Київ • УНН

 • 206481 перегляди

Аудит підтвердив серйозні проблеми у роботі АРМА. Експерти наголошують, що його висновки мають стати основою для перезавантаження агентства, а також наголошують на відповідальності керівництва.

Результати аудиту Рахункової палати щодо діяльності АРМА підтвердили системні проблеми в роботі агентства. Зокрема, аудитори встановили, що 80% ухвал про передачу активів до АРМА не виконані, конкурси на управителів тривають роками, а держава за час повномасштабної війни могла втратити мільйони через неефективне управління активами. На тлі цих невтішних висновків експерти наголошують, що відповідальність за провалені процеси має нести керівництво агентства, а сама система управління активами потребує докорінного реформування, пише УНН.

За даними аудиторів, головні проблеми роботи агентства такі:

  • недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; 
    • неповні дані про активи у реєстрі; 
      • неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування на етапі передачі-прийняття активів.

        Експерти наголошують на необхідності змін в АРМА

        Політичний експерт Віталій Кулик наголосив, що звіт Рахункової палати повинен стати основою не лише для реформ, а й для розслідування діяльності агентства.

        "Як на мене, то однозначно звіт має бути предметом розслідування, перезавантаження АРМА, не лише в частині прізвища керівника, а в частині, перш за все, системи – як ухвалюються рішення, як звітує, як спілкується АРМА зі стейкхолдерами", – зазначив у коментарі УНН експерт.

        Політолог Сергій Шабовта вказав, що АРМА від самого початку працює як непрозорий механізм управління активами.

        "Ключова проблема у тому, що АРМА створювалась і описувалась нормативними документами в такий спосіб, щоб бути інструментом корумпованих дій, приховувати реальні гроші, які отримувались за те чи інше майно", – наголосив у коментарі УНН експерт.

        В антикорупційній організації Transparency International також вважають, що звіт Рахункової палати підтверджує необхідність реформування агентства.

        "Зауважимо, що досить невтішні для АРМА результати аудиту можуть бути якісною основою для реформи Агентства з огляду на вимоги Ukraine Facility Plan", – заявили в організації.

        Результати аудиту в АРМА розглянули на антикорупційному комітеті Верховної Ради. Як зазначили члени комітету, дискусія з представниками агентства була відвертою, нардепи звернули увагу АРМА на проблемні питання, які потребують доопрацювання.

        Тож, очевидно, що без відповідальності керівництва та системних змін, ситуація в АРМА залишиться без змін, а активи й надалі будуть простоювати, приносячи державі лише збитки.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

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