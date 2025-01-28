Висновки аудиту в АРМА мають стати основою для перезавантаження органу та проведення розслідування - експерт

Діяльність Агентства з розшуку та менеджменту активів за нинішнього керівництва викликає серйозні питання щодо його ефективності. Результати аудиту Рахункової палати мають стати основою для перезавантаження АРМА, а також основою для розслідування. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Давайте будемо відверті, що при нинішньому керівництві АРМА говорити про його ефективність складно. Все почалося з запитань вмотивованості і заангажованості пані Думи, коли її призначали, з запитань у багатьох антикорів і експертів, були запитання про дотримання процедури і незалежність самого кандидата. Але вже окей, вона голова, і що ж зроблено за цей час? Нічого, - наголосив Кулик.

Експерт нагадав, що Рахункова палата виявила величезні збитки від затягування процесів передачі активів агентством.

Тому як на мене, то однозначно звіт має бути предметом розслідування, перезавантаження АРМА, не лише в частині прізвища керівника, а в частині, перш за все, системи – як ухвалюються рішення, як звітує, як спілкується АРМА зі стейкхолдерами, - вважає політичний експерт.

Він також звернув увагу на те, що АРМА програє суди і складається враження, що певні кейси "фактично зливає" через бездіяльність або інші причини.

Додамо

Нещодавно Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

У Transparency International Ukraine зазначили, що "невтішні" висновки Рахункової палати за результатами аудиту в Агентстві з розшуку і менеджменту активів мають стати основою для реформування цього органу.

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, коментуючи звіт Рахункової палати, заявила, що управління арештованими активами залишається однією з найбільших проблем Агентства з розшуку та менеджменту активів. За її словами, за час повномасштабної війни держава могла втратити дохід від управління майном на суму щонайменше 850 мільйонів гривень.