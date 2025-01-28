Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Деятельность Агентства по розыску и менеджменту активов при нынешнем руководстве вызывает серьезные вопросы относительно его эффективности. Результаты аудита Счетной палаты должны стать основой для перезагрузки АРМА, а также основой для расследования. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Давайте будем откровенны, что при нынешнем руководстве АРМА говорить о его эффективности сложно. Все началось с вопросов мотивированности и заангажированности госпожи Думы, когда ее назначали, с вопросов у многих антикоров и экспертов, были вопросы о соблюдении процедуры и независимости самого кандидата. Но уже окей, она председатель, и что же сделано за это время? Ничего,