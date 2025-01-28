Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
Киев • УНН
Счетная палата обнаружила серьезные проблемы в управлении арестованными активами АРМА за 2022-2024 годы. Из-за неэффективности агентства государство потеряло минимум 850 млн грн дохода во время войны.
Деятельность Агентства по розыску и менеджменту активов при нынешнем руководстве вызывает серьезные вопросы относительно его эффективности. Результаты аудита Счетной палаты должны стать основой для перезагрузки АРМА, а также основой для расследования. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
Давайте будем откровенны, что при нынешнем руководстве АРМА говорить о его эффективности сложно. Все началось с вопросов мотивированности и заангажированности госпожи Думы, когда ее назначали, с вопросов у многих антикоров и экспертов, были вопросы о соблюдении процедуры и независимости самого кандидата. Но уже окей, она председатель, и что же сделано за это время? Ничего,
Эксперт напомнил, что Счетная палата выявила огромные убытки от затягивания процессов передачи активов агентством.
Поэтому как по мне, то однозначно отчет должен быть предметом расследования, перезагрузки АРМА, не только в части фамилии руководителя, а в части, прежде всего, системы - как принимаются решения, как отчитывается, как общается АРМА со стейкхолдерами,
Он также обратил внимание на то, что АРМА проигрывает суды и создается впечатление, что определенные кейсы «фактически сливает» из-за бездействия или других причин.
Добавим
Недавно Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.
В Transparency International Ukraine отметили, что «неутешительные» выводы Счетной палаты по результатам аудита в Агентстве по розыску и менеджменту активов должны стать основой для реформирования этого органа.
Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, комментируя отчет Счетной палаты, заявила, что управление арестованными активами остается одной из самых больших проблем Агентства по розыску и менеджменту активов. По ее словам, за время полномасштабной войны государство могло потерять доход от управления имуществом на сумму не менее 850 миллионов гривен.