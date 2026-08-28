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Атаки рф оставили без света часть четырёх областей, в том числе Киевской

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Из-за обстрелов без электричества остались части четырёх областей. Ограничений не прогнозируют, восстановление продолжается, потребление снизилось на 4,4%.

Атаки рф оставили без света часть четырёх областей, в том числе Киевской

Вражеские атаки оставили без света часть потребителей в четырех областях, в том числе Киевской, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Одесской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях временно остается без электроснабжения", - отметили в министерстве.

Как указано, везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. 

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Просим, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время - с 11:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 28 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 4,4% ниже, чем в это же время накануне – в четверг. Причина изменений – ясная погода в большинстве регионов Украины (кроме части юго-восточных областей). Это обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 27 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,4% ниже, чем максимум предыдущего дня – в среду, 26 августа. Причина – установление прохладной погоды во всех регионах Украины, что не побуждает потребителей к массовому использованию кондиционеров.

Украина пережила августовскую жару без графиков отключения света - Шмыгаль08.08.26, 10:23 • 15777 просмотров

Юлия Шрамко

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