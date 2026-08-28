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Крилата ракета

Атаки рф залишили без світла частину чотирьох областей, у тому числі на Київщині

Київ • УНН

 • 1794 перегляди

Через обстріли без електрики залишилися частини чотирьох областей. Обмежень не прогнозують, відновлення триває, споживання знизилося на 4,4%.

Атаки рф залишили без світла частину чотирьох областей, у тому числі на Київщині

Ворожі атаки залишили без світла частину чотирьох областей, у тому числі Київську, повідомили в Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Одеській, Миколаївській, Харківській і Київській областях тимчасово залишається без електропостачання", - зазначили у міністерстві.

Як вказано, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. 

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Просимо, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00", - ідеться у повідомленні.

За даними Укренерго, споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 28 серпня, станом на 09:30, воно було на 4,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – ясна погода у більшості регіонів України (крім частини південно-східних областей). Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 27 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 26 серпня. Причина – встановлення прохолодної погоди в усіх регіонах України, що не спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів.

Україна пройшла серпневу спеку без графіків відключень світла - Шмигаль08.08.26, 10:23 • 15778 переглядiв

Юлія Шрамко

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