Атака на Запорожье: вспыхнул пожар, есть раненые
Киев • УНН
Враг атаковал Запорожье и область беспилотниками, повредив жилые дома. В результате ударов возник пожар, предварительно сообщается о пострадавших.
Поздно вечером в воскресенье, 15 марта, враг атаковал Запорожье и область. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
В 23:33 Воздушные силы ВСУ предупредили о группе БпЛА, направлявшейся курсом на Запорожье. Впоследствии Федоров рассказал о работе ПВО. Вскоре он сообщил о первых взрывах.
Повреждены жилые дома. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие
Он призвал граждан до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах.
Напомним
14 марта россия ударила по жилым кварталам Запорожья. Более 20 человек получили различные травмы и ранения. Два человека погибли. Один пострадавший погиб мгновенно, а 17-летний парень умер в больнице, куда его госпитализировали.
Авиаудар рф по Запорожью - полиция показала видео15.03.26, 17:49 • 5614 просмотров