Атака на Запоріжжя: спалахнула пожежа, є поранені
Київ • УНН
Ворог атакував Запоржжя та область безпілотниками, пошкодивши житлові будинки. Внаслідок ударів виникла пожежа, попередньо повідомляється про постраждалих.
Пізно ввечері неділі, 15 березня, ворог атакував Запоріжжя та область. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
О 23:33 Повітряні сили ЗСУ попередили про групу БпЛА, що прямувала курсом на Запоріжжя. Згодом Федоров розповів про роботу ППО. Незабаром він повідомив про перші вибухи.
Пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі
Він закликав громадян до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо
14 березня росія вдарила по житлових кварталах Запоріжжя. Понад 20 людей отримали різноманітні травми й поранення. Дві людини загинули. Один постраждалий загинув миттєво, а 17-річний хлопець помер у лікарні, куди його госпіталізували.
Авіаудар рф по Запоріжжю - поліція показала відео15.03.26, 17:49 • 5668 переглядiв