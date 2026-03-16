Атака на Запоріжжя: спалахнула пожежа, є поранені

$44.1650.96
ukenru
Ексклюзив
18:40 • 10403 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 23004 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 22179 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 30790 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 58152 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 55361 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 45853 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 36431 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 70702 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 67433 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1.2м/с
69%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Консульство рф в іранському Ісфахані припинило роботуPhoto15 березня, 15:05 • 11473 перегляди
У Швеції заарештували російського капітана підсанкційного танкера Sea Owl 1Video15 березня, 15:19 • 18064 перегляди
Іран отримує військову допомогу від росії та Китаю для боротьби з США - голова МЗС Арагчі15 березня, 16:26 • 6384 перегляди
Іран "набиває собі ціну" заявами про співпрацю з рф і Китаєм - ЦПД15 березня, 17:04 • 9674 перегляди
Канада та країни Північної Європи домовились про спільне військове виробництво15 березня, 17:23 • 10733 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 70702 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 67433 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 50958 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 60814 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 64900 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Блогери
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 27567 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 32595 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 39204 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 33814 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 47694 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ручна граната
P-8 Poseidon
TikTok

Атака на Запоріжжя: спалахнула пожежа, є поранені

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Ворог атакував Запоржжя та область безпілотниками, пошкодивши житлові будинки. Внаслідок ударів виникла пожежа, попередньо повідомляється про постраждалих.

Атака на Запоріжжя: спалахнула пожежа, є поранені

Пізно ввечері неділі, 15 березня, ворог атакував Запоріжжя та область. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

О 23:33 Повітряні сили ЗСУ попередили про групу БпЛА, що прямувала курсом на Запоріжжя. Згодом Федоров розповів про роботу ППО. Незабаром він повідомив про перші вибухи.

Пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі

- написав Федоров.

Він закликав громадян до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо

14 березня росія вдарила по житлових кварталах Запоріжжя. Понад 20 людей отримали різноманітні травми й поранення. Дві людини загинули. Один постраждалий загинув миттєво, а 17-річний хлопець помер у лікарні, куди його госпіталізували.

Авіаудар рф по Запоріжжю - поліція показала відео15.03.26, 17:49 • 5668 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Запоріжжя