Армия рф за сутки 14 раз обстреляла Донецкую область: по Авдеевке несколько раз ударила авиабомбами

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  76331 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  138620 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  220780 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  237431 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  205565 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  202054 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  213297 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  247992 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  249021 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  232054 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Новости по теме

Армия рф за сутки 14 раз обстреляла Донецкую область: по Авдеевке несколько раз ударила авиабомбами

За сутки российская армия 14 раз обстреляла Донецкую область, в частности, попав бомбами в Авдеевку.

Война •   •  14987 просмотра
Армия рф за сутки 14 раз обстреляла Донецкую область: по Авдеевке несколько раз ударила авиабомбами

Враг применил фосфор в Авдеевке - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин

россияне применили фосфор в Авдеевке Донецкой области. Ситуация в Авдеевке критическая, враг продолжает давление.

Война •   •  16185 просмотра
Враг применил фосфор в Авдеевке - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин

Блокада польской границы: сколько грузовиков в очередях

Блокада польских фермеров на 5 пограничных пунктах пропуска привела к очередям из 1400 грузовиков, тогда как самая большая очередь из 1700 грузовиков образовалась на пункте пропуска "Краковец", который не был заблокирован.

Экономика •   •  15337 просмотра
Блокада польской границы: сколько грузовиков в очередях

россияне утром обстреляли поселок на Херсонщине: пострадал пожилой человек

Пожилой мужчина в селе Ромашково получил ранения в результате российского обстрела, россияне попали в его дом сегодня утром.

Война •   •  16681 просмотра
россияне утром обстреляли поселок на Херсонщине: пострадал пожилой человек

Херсон ночью и утром подвергся очередным атакам рф, произошли пожары - ГСЧС

Ночью российские войска атаковали жилой квартал в Херсоне, вызвав пожар, а утром снова атаковали город, вызвав еще один пожар.

Война •   •  14821 просмотра
Херсон ночью и утром подвергся очередным атакам рф, произошли пожары - ГСЧС

Более 700 оккупантов и сотни дронов: потери рф за сутки на Таврическом направлении

За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 711 российских военнослужащих, уничтожили 52 единицы техники и 259 беспилотников.

Война •   •  14673 просмотра
Более 700 оккупантов и сотни дронов: потери рф за сутки на Таврическом направлении

Венгрия делает вклад в коалицию НАТО по разминированию Украины

Венгрия присоединяется к 20 странам-членам НАТО, которые помогают Украине разминировать территорию в рамках новой Коалиции по разминированию во главе с Литвой.

Война •   •  16284 просмотра
Венгрия делает вклад в коалицию НАТО по разминированию Украины

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Группа компаний "Автострада" сейчас за свой счет проводит восстановительные работы на участке тоннеля синей ветки киевского метрополитена.

Общество •   •  76331 просмотра
Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

Враг атаковал прифронтовую ТЭС, но никто не пострадал, генерация достаточная и энергосистема остается сбалансированной.

Война •   •  18570 просмотра
Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что Авдеевка в Донецкой области рискует перейти под контроль России из-за того, что у украинских сил заканчиваются артиллерийские боеприпасы.

Война •   •  23022 просмотра
"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки