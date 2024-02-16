Армия рф за сутки 14 раз обстреляла Донецкую область: по Авдеевке несколько раз ударила авиабомбами

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 14 ударов по гражданскому населению Донецкой области. Атакам подверглись, в том числе Авдеевка, по которой враг несколько раз ударил авиационными бомбами, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин в пятницу, пишет УНН.

Покровский район. Авдеевка подверглась нескольким авиабомбовым ударам и массированным артобстрелам. В Кураховской громаде повреждены 5 домов в Островском, обстреляно Курахово. В Новогродовке ранен человек - написал Филашкин в соцсетях.

Что касается Краматорского района, то в Заре Ильиновской громады в результате вражеских атак один человек погиб, еще два получили ранения.

Под огнем также находились Торское и Заречное Лиманской громады, окрестности Константиновской громады.

Враг применил фосфор в Авдеевке - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин

Также сообщается, что из-за обстрелов оккупантов Бахмутского района в Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое сооружение. Кроме того, россияне обстреляли Северск.

"Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 54 человека, в том числе 11 детей", - указал Филашкин.

Дополнение

В результате вражеских обстрелов российских войск населенных пунктов Донецкой области 15 февраля погиб один гражданский, еще три человека получили ранения.