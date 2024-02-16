Армія рф за добу 14 разів обстріляла Донеччину: по Авдіївці кілька разів вдарила авіабомбами
Київ • УНН
За добу російська армія 14 разів обстріляла Донецьку область, зокрема, влучивши бомбами в Авдіївку.
Російські війська минулої доби завдали 14 ударів по цивільному населенню Донецької області. Атак зазнали, у тому числі Авдіївка, по якій ворог кілька разів вдарив авіаційними бомбами, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у п'ятницю, пише УНН.
Покровський район. Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів та масованих артобстрілів. У Курахівській громаді пошкоджено 5 будинків в Острівському, обстріляне Курахове. У Новогродівці поранено людину
Щодо Краматорського району, то у Зорі Іллінівської громади внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще дві отримали поранення.
Під вогнем також перебували Торське і Зарічне Лиманської громади, околиці Костянтинівської громади.
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Також повідомляється, що через обстріли окупантів Бахмутського району у Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова споруда. Крім того, росіяни обстріляли Сіверськ.
"Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 54 особи, у тому числі 11 дітей", - вказав Філашкін.
Доповнення
Внаслідок ворожих обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області 15 лютого загинув один цивільний, ще три людини отримали поранення.