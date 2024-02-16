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Армія рф за добу 14 разів обстріляла Донеччину: по Авдіївці кілька разів вдарила авіабомбами

Армія рф за добу 14 разів обстріляла Донеччину: по Авдіївці кілька разів вдарила авіабомбами

Київ • УНН

 • 28028 перегляди

За добу російська армія 14 разів обстріляла Донецьку область, зокрема, влучивши бомбами в Авдіївку.

Російські війська минулої доби завдали 14 ударів по цивільному населенню Донецької області. Атак зазнали, у тому числі Авдіївка,  по якій ворог кілька разів вдарив авіаційними бомбами, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у п'ятницю, пише УНН.

Покровський район. Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів та масованих артобстрілів. У Курахівській громаді пошкоджено 5 будинків в Острівському, обстріляне Курахове. У Новогродівці поранено людину

- написав Філашкін у соцмережах.

Щодо Краматорського району, то у Зорі Іллінівської громади внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще дві отримали поранення. 

Під вогнем також перебували Торське і Зарічне Лиманської громади, околиці Костянтинівської громади.

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Також повідомляється, що через обстріли окупантів Бахмутського району  у Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова споруда. Крім того, росіяни обстріляли Сіверськ.

"Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 54 особи, у тому числі 11 дітей", - вказав Філашкін. 

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Доповнення 

Внаслідок ворожих обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області 15 лютого загинув один цивільний, ще три людини отримали поранення.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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novohrodivkaНовогродівка
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