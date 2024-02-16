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Один загиблий, троє поранених - наслідки ворожих атак на Донеччину за добу

Київ • УНН

 • 30836 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинув 1 мирний житель у Зорі, ще 3 отримали поранення.

Внаслідок ворожих обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області 15 лютого загинув один цивільний - у Зорі, ще три людини отримали поранення. Про це у п'ятницю повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН

За 15 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Зорі. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у соцмережах.

Всього від початку вторгнення на Донеччині зафіксовано 1863 загиблих та 4575 поранених цивільних людей.  

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя поранені шестеро людей, за добу ворог обстріляв область понад 170 разів 16.02.24, 08:38 • 30229 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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