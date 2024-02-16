Один загиблий, троє поранених - наслідки ворожих атак на Донеччину за добу
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинув 1 мирний житель у Зорі, ще 3 отримали поранення.
Внаслідок ворожих обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області 15 лютого загинув один цивільний - у Зорі, ще три людини отримали поранення. Про це у п'ятницю повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 15 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Зорі. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення
Всього від початку вторгнення на Донеччині зафіксовано 1863 загиблих та 4575 поранених цивільних людей.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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