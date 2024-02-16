Один погибший, трое раненых - последствия вражеских атак на Донецкую область за сутки

В результате вражеских обстрелов российских войск населенных пунктов Донецкой области 15 февраля погиб один гражданский - в Заре, еще три человека получили ранения. Об этом в пятницу сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 15 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Заре. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в соцсетях.

Всего с начала вторжения в Донецкой области зафиксировано 1863 погибших и 4575 раненых гражданских людей.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В результате ракетной атаки на Запорожье ранены шесть человек, за сутки враг обстрелял область более 170 раз