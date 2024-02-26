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армия рф обстреляла Сумскую область: погиб 68-летний мужчина

армия рф обстреляла Сумскую область: погиб 68-летний мужчина

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 17:41  •  6182 просмотра

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россияне из минометов обстреляли село Рыжевка, что на Сумщине. В результате российской атаки 68-летний мужчина получил тяжелые ранения, от которых скончался по дороге в больницу.

Сегодня днем, оккупационные войска рф из минометов обстреляли село Рыжевка, что на Сумщине. В результате российской атаки погиб 68-летний мужчина. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали 

По данным следствия, 26 февраля 2024 года около 15 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории российской федерации из минометов обстреляли с. Рыжевка Белопольской территориальной общины.

В результате атаки врага 68-летний гражданский мужчина получил ранения, от которых скончался по дороге в больницу

- резюмировали правоохранители.

россияне 9 раз атаковали Никопольщину: погиб 70-летний мужчина26 февраля 2024, 17:20 • 10166 просмотров

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийствами (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы в СБУ. 

Напомним

На Сумщине в 5-километровой зоне от государственной границы Украины вне населенных пунктов вводится ряд особых ограничений.

В частности, ОВА планируют запретить въезд и пребывание лиц, которые не связаны со строительством оборонительных рубежей и разного рода коммунальных работ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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армія рф обстріляла Сумщину: загинув 68-річний чоловік
russian army shells Sumy region: 68-year-old man killed
Новости по теме

армия рф обстреляла Сумскую область: погиб 68-летний мужчина

россияне из минометов обстреляли село Рыжевка, что на Сумщине. В результате российской атаки 68-летний мужчина получил тяжелые ранения, от которых скончался по дороге в больницу.

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