армия рф обстреляла Сумскую область: погиб 68-летний мужчина

Сегодня днем, оккупационные войска рф из минометов обстреляли село Рыжевка, что на Сумщине. В результате российской атаки погиб 68-летний мужчина. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 26 февраля 2024 года около 15 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории российской федерации из минометов обстреляли с. Рыжевка Белопольской территориальной общины.

В результате атаки врага 68-летний гражданский мужчина получил ранения, от которых скончался по дороге в больницу - резюмировали правоохранители.

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Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийствами (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы в СБУ.

Напомним

На Сумщине в 5-километровой зоне от государственной границы Украины вне населенных пунктов вводится ряд особых ограничений.

В частности, ОВА планируют запретить въезд и пребывание лиц, которые не связаны со строительством оборонительных рубежей и разного рода коммунальных работ.