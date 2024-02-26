армия рф обстреляла Сумскую область: погиб 68-летний мужчина
Киев • УНН
россияне из минометов обстреляли село Рыжевка, что на Сумщине. В результате российской атаки 68-летний мужчина получил тяжелые ранения, от которых скончался по дороге в больницу.
Сегодня днем, оккупационные войска рф из минометов обстреляли село Рыжевка, что на Сумщине. В результате российской атаки погиб 68-летний мужчина. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 26 февраля 2024 года около 15 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории российской федерации из минометов обстреляли с. Рыжевка Белопольской территориальной общины.
В результате атаки врага 68-летний гражданский мужчина получил ранения, от которых скончался по дороге в больницу
россияне 9 раз атаковали Никопольщину: погиб 70-летний мужчина26 февраля 2024, 17:20 • 10166 просмотров
Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийствами (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы в СБУ.
Напомним
На Сумщине в 5-километровой зоне от государственной границы Украины вне населенных пунктов вводится ряд особых ограничений.
В частности, ОВА планируют запретить въезд и пребывание лиц, которые не связаны со строительством оборонительных рубежей и разного рода коммунальных работ.
армия рф обстреляла Сумскую область: погиб 68-летний мужчина
россияне из минометов обстреляли село Рыжевка, что на Сумщине. В результате российской атаки 68-летний мужчина получил тяжелые ранения, от которых скончался по дороге в больницу.
Украинские спортсмены установили мировой рекорд на чемпионате по легкой атлетике
Украинские пара атлеты достигли выдающегося успеха на чемпионате мира в помещении по легкой атлетике, который проходил во Франции: 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей. Максим Коваль установил мировой рекорд в толкании ядра.
"Записи аутентичные, а голоса - оригинальные": правоохранители подтвердили подлинность пленок Пашинского, которые сейчас гуляют по сети
В сети интернет разлетелись скандальные пленки экс-нардепа Сергея Пашинского, в которых он рассказывает, как надо зарабатывать на оборонке, вдвое завышая стоимость продукции для украинских военных, посылает полк "Азов", обещает вы*бать Валерия Залужного и унижает украинский народ.
россияне 9 раз атаковали Никопольщину: погиб 70-летний мужчина
В течение 26 февраля оккупационные войска рф 9 раз атаковали Днепропетровскую область с дронов и артиллерии. В результате вражеских атак погиб пожилой мужчина.
Дело Пашинского: в сети появились новые пленки топ-чиновника, в НАБУ рассказали детали производства
В НАБУ рассказали детали производства Пашинского, и обосновали избрание ему меры пресечения с возможностью внесения залога в баснословные 272, 52 млн. В сети появились дополнительные пленки из телефонных разговоров Пашинского, где он оскорбляет экс-Главкома Залужного и украинский народ.
Хезболла атакует 60 ракетами израильскую военную базу на Голанских высотах
"Хезболла" нанесла новые удары по израильской территории. Проиранское боевое движение утверждает, что выпустило 60 ракет по израильской военной базе на Голанских высотах.
В марте Зеленский может посетить Армению и Азербайджан - СМИ
В следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский может совершить поездку на Южный Кавказ, во время которой глава государства посетит Армению и Азербайджан.
"Тюрьма, в которой боятся даже тюремщики": Ермак отметил, что рф является "тюрьмой народов", которую ждет крах
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, россия - это тюрьма народов, которая ждет своего распада. Украинские патриоты не знают слова "покорность".
В Польше неизвестные рассыпали гвозди на пограничном пункте: украинские водители заявили в полицию
Польские протестующие разбросали гвозди и шурупы на пограничном пункте пропуска в Украину, в попытках остановить движение грузовиков. Польские дорожные службы очистили путь, а инцидент расследуют правоохранители.
В семи городах Украины не хватает донорской крови всех групп - Минздрав
По данным Министерства здравоохранения, семь украинских городов до сих пор испытывают недостаток донорской крови всех групп.