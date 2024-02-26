армія рф обстріляла Сумщину: загинув 68-річний чоловік
Київ • УНН
росіяни з мінометів обстріляли село Рижівка, що на Сумщині. Внаслідок російської атаки 68-річний чоловік отримав тяжкі поранення, від яких помер дорогою до лікарні.
Сьогодні вдень, окупаційні війська рф з мінометів обстріляли село Рижівка, що на Сумщині. В результаті російської атаки загинув 68-річний чоловік. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 26 лютого 2024 року близько 15 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з мінометів обстріляли с. Рижівка Білопільської територіальної громади.
Унаслідок атаки ворога 68-річний цивільний чоловік отримав поранення, від яких помер по дорозі до лікарні
росіяни 9 разів атакували Нікопольщину: загинув 70-річний чоловік26.02.24, 19:20 • 31047 переглядiв
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані до СБУ.
Нагадаємо
На Сумщині у 5-кілометровій зоні від державного кордону України поза межами населених пунктів вводиться низка особливих обмежень.
Зокрема, ОВА планують заборонити в'їзд та перебування осіб, які не пов'язані з будівництвом оборонних рубежів і різного роду комунальних робіт.