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На Сумщині обмежать в'їзд до 5-кілометрової зони поблизу кордону

На Сумщині обмежать в'їзд до 5-кілометрової зони поблизу кордону

Київ • УНН

 • 23464 перегляди

Додаткові обмеження будуть введені в Сумській області в межах 5 км від кордону України за межами населених пунктів до закінчення воєнного стану.

З наступного тижня і до кінця воєнного стану в Україні на Сумщині запроваджують додаткові обмеження особливого режиму. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації, пише УНН.

Деталі 

Відповідний наказ підписаний начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання "Суми".

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Згідно з наказом у 5-кілометровій зоні від державного кордону України поза межами населених пунктів вводиться низка особливих обмежень. 

Зокрема, ОВА планують заборонити в'їзд та перебування осіб, які не пов'язані з будівництвом оборонних рубежів і різного роду комунальних робіт.

Заборонити вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми"

- йдеться в наказі Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що обмеження вводять в дію з 26 лютого 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо

У Сумській області заборонили рух транспортних засобів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони у прикордонні для недопущення втрат серед цивільного населення.

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Володимир Омельченко

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