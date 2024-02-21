На Сумщині обмежать в'їзд до 5-кілометрової зони поблизу кордону

З наступного тижня і до кінця воєнного стану в Україні на Сумщині запроваджують додаткові обмеження особливого режиму. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації, пише УНН.

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Відповідний наказ підписаний начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання "Суми".

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Згідно з наказом у 5-кілометровій зоні від державного кордону України поза межами населених пунктів вводиться низка особливих обмежень.

Зокрема, ОВА планують заборонити в'їзд та перебування осіб, які не пов'язані з будівництвом оборонних рубежів і різного роду комунальних робіт.

Заборонити вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми"